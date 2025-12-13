Washington evalúa daños por inundaciones mientras se pronostica otro río atmosférico

Las aguas de las inundaciones empezaron a retroceder el viernes luego de una gran inundación histórica en el estado de Washington, pero las zonas más afectadas podrían enfrentar otra ola de río atmosférico la semana que viene, avecinándose más inundaciones.

“Esta situación no ha terminado y no terminará de nuevo en un par de días”, expresó el director de la división de gestión de emergencias del estado de Washington, Robert Ezelle, y se pronostican que varios sistemas fluviales sufrieran otra ola de inundaciones moderadas.

Para gran parte del estado, el viernes les dio un respiro a los afectados. Los funcionarios tenían miedo que un sistema de diques en la extensión del río Skagit fallara y pudiera inundar partes de Mount Vernon, una ciudad ribereña de aproximadamente 35,000 habitantes.

Si bien el río registró caudales récord en Mount Vernon, tanto los diques como el muro de contención del centro resistieron. La ciudad todavía no está del todo segura, Ezelle alertó que el Skagit podría volver alcanzar un nivel de inundación relevante la próxima semana.

En Burlington, el río desbordó un pantano frente al Skagit. Las autoridades emitieron una alerta la madrugada del viernes para que los 11,000 residentes de Burlington fueran evacuados, ya que algunos barrios y carreteras se inundaron, aunque no todos tuvieron que evacuar.

“En mitad de la noche, unas mil personas tuvieron que huir de sus hogares en una situación realmente grave”, expreso el gobernador Bob Ferguson en una rueda de prensa el viernes en la tarde.

La inundación en cuestión estableció récords en todo el estado de Washington y llevó a funcionarios a pedir la evacuación de unas 100,000 personas esta semana, obligando a docenas de rescates y provocó una destrucción generalizada en las carreteras y otras infraestructuras.

El estado de Washington es propenso a intensas precipitaciones otoñales, pero estas tormentas han sido algo excepcional. Esta semana, los ríos atmosféricos descargaron hasta 40 cm de lluvia en las montañas Cascade de Washington en aproximadamente tres días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

A causa de que muchos ríos y arroyos ya tenían un caudal alto y el suelo ya estaba saturado, el agua se llevó consigo las comunidades de tierras bajas. El sistema del río Skagit es el tercero más grande de la costa oeste de Estados Unidos, y en Mount Vernon, este es el nivel más alto que el río ha llegado en la historia registrada, informó NBC News.

“No se ha reportado ninguna pérdida de vidas hasta el momento”, expresó Ferguson. “La situación es muy dinámica, pero estamos sumamente agradecidos”.

El viernes en la tarde, mientras muchas carreteras cerca de Burlington permanecían cerradas, partes del centro bullían de tráfico, mientras la Guardia Nacional hacía señales a las personas para que se alejara de los cierres de carretera y los curiosos salían a tomar fotos del Skagit crecido. Río abajo, en la localidad de Conway, se podía ver el tronco de un árbol y el revestimiento metálico de un remolque alejándose en la corriente.

Eric Gustin rescata una gallina de un gallinero inundado, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Burlington, Washington. Crédito: Stephen Brashear | AP

La semana de inundaciones prepara el terreno para una dificultosa recuperación en un estado en crecimiento que ya tiene problemas para ofrecer albergue a los residentes sin hogar. No se ha aclarado cuántas casas resultaron dañadas, pero barrios de docenas de pueblos y ciudades quedaron inundados. La recuperación no será rápida.

Después de las inundaciones de 2021, algunos residentes que perdieron sus viviendas estuvieron desplazados por varios meses.

Por su parte, el presidente Donald Trump firmó una solicitud estatal para una declaración de emergencia acelerada, que permitirá a las personas pedir asistencia individual a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) parra necesidades como alojamiento temporal y reparaciones de viviendas. La medida también permitirá a los gobiernos estatales y locales pedir asistencia federal para retirar escombros y reparar carreteras, puentes, instalaciones de agua y otras infraestructuras.

El gobierno republicano ha sugerido que reformaría la FEMA y reduciría la ayuda por desastre para los estados.

“Uno de los desafíos que hemos tenido con la administración en el pasado es que realmente no quieren una recuperación a largo plazo”, manifestó Rick Larsen, quien representa a Burlington y Moutn Vernon. En una entrevista, Larsen añadió que la declaración era “una indicación de que comprenden lo desastroso que es este desastre en particular y que aún no hemos superado esta situación”.

La siguiente tormenta fluvial atmosférica prevista posiblemente llegará el domingo por la noche.

