Tormentas de nieve activan alertas de ventisca desde Dakota del Norte hasta Nueva York durante esta semana

La segunda semana de diciembre se desarrolla bajo condiciones invernales severas para millones de residentes del centro norte y noreste de Estados Unidos, debido al avance de una serie de tormentas de nieve conocidas como sistemas frontales rápidos.

Según FOX Weather y servicios meteorológicos estatales, el fenómeno ha activado advertencias de ventisca a lo largo de más de 1,900 kilómetros, desde Dakota del Norte hasta Nueva York, donde autoridades mantienen alertas al menos hasta el sábado por el riesgo de fuertes ráfagas de viento y acumulación de nieve.

Los organismos de emergencia indicaron que se encuentran en vigor advertencias en estados como West Virginia, donde rige alerta de ventisca, mientras ciudades como Chicago han acumulado más de 15 pulgadas (38 centímetros) de nieve en 9 días. Este escenario ha impulsado medidas de prevención en carreteras y servicios públicos, especialmente en zonas cercanas a los Grandes Lagos y el Atlántico Medio. Desde Nebraska, Wyoming y Dakota del Sur, voceros de transporte reportaron ráfagas que superaron las 62m/h (100 km/h) durante las primeras horas de la semana.

¿Qué son los sistemas frontales rápidos y por qué afectan al noreste?

Este fenómeno climático se desplaza desde las provincias canadienses hacia el norte de EE.UU. con marcada rapidez, generando nevadas intensas en cortos períodos de tiempo. De acuerdo con FOX Weather, la actual secuencia comenzó a inicios de semana y ya provocó acumulaciones de hasta 5 pulgadas (13 cm) de nieve en Chicago, mientras se anticipan entre 3 y 5 pulgadas (7 y 13 cm) adicionales para Indiana, Ohio y el estado de Nueva York en los próximos días.

El pronóstico para la región de los Grandes Lagos indica acumulados que podrían superar las 12 pulgadas (30 cm), especialmente cerca del lago Míchigan y lago Ontario, donde la nieve por “efecto lago” reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de carreteras bloqueadas. Especialistas advierten que “el patrón invernal activo se mantendrá hasta entrada la próxima semana”, con un periodo de frío más intenso durante el fin de semana.

La lluvia y la nieve se hará presente en varias regiones del país y vendrán acompañadas de fuertes ráfagas de viento. (Foto: Rahmat Gul/AP)

Medidas de emergencia ante las condiciones adversas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene advertencias que abarcan al menos 6 estados y que incluyen recomendaciones para evitar traslados no esenciales y seguir únicamente fuentes oficiales. “Se esperan ráfagas que podrán alcanzar hasta las 62 m/h (105 km/h) en sectores de Nebraska y Wyoming, lo que incrementa la probabilidad de ventisca blanca y cortes de energía eléctrica”, informó el organismo en un comunicado citado por FOX Weather.

La Patrulla Estatal de West Virginia reportó incidentes con vehículos varados y recordó la importancia de revisar rutas antes de viajar. Un portavoz informó sobre la intervención en el rescate de un conductor cuyo automóvil quedó atrapado e incendiado en una vía congelada. Asimismo, cuadrillas de emergencia avanzan con distribución de sal y equipamiento en intersecciones viales vulnerables.

Comparación con episodios recientes

Durante los últimos días de noviembre, una tormenta posterior a Thanksgiving Day ya había elevado la acumulación de nieve en numerosas ciudades del norte del país. Según datos divulgados por FOX Weather, Chicago experimentó registros que superaron los promedios para esta etapa de la temporada, con efectos notables en la operación del transporte público y en la actividad escolar.

En la región de los Apalaches, estados como Virginia y West Virginia confirmaron cierres parciales de rutas y suspensión de clases en múltiples localidades. En Carolina del Norte, la ciudad de Raleigh vivió el diciembre más nevado desde 2018, un antecedente que marca la intensidad del actual periodo invernal.

Pronóstico para el resto de la semana

FOX Weather proyecta que la serie de sistemas rápidos continuará desplazándose hacia el noreste al menos hasta el sábado. Para este jueves, el núcleo del sistema estará ubicado sobre Michigan, avanzando luego hacia Pensilvania y Nueva York con alertas de tormenta invernal y avisos de nevada intensa durante las siguientes 48 horas. Un nuevo frente podría ingresar desde el viernes, con nevadas adicionales en zonas urbanas como Chicago, Indianápolis y Columbus.

“No se descartan acumulados superiores a las 5 pulgadas (13 cm) en los sectores montañosos de Virginia Occidental y áreas cercanas al lago Erie. Persisten condiciones para ventisca en zonas abiertas”, detalló el NWS.

Impacto en servicios, transporte y residentes

Entre los principales riesgos que señalan las autoridades se encuentran la reducción drástica de visibilidad, la formación de hielo transparente y posibles cortes eléctricos por sobrecarga en subestaciones y caída de ramas. El Departamento de Transporte de Illinois aconseja planificar viajes con anticipación, revisar las alertas climáticas en tiempo real y seguir indicaciones de los departamentos de emergencia locales.

Mientras los equipos de primera respuesta mantienen vigilancia permanente, las escuelas y municipalidades se preparan para posibles cierres o modificaciones de servicios públicos. Los aeropuertos podrían registrar demoras en itinerarios debido a la acumulación de nieve, especialmente en terminales próximas a los Grandes Lagos.

