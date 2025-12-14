Aprende a almacenar los huevos: cómo lavarlos y porque van en el refrigerador

El huevo es una proteína completa, económica y accesible, fundamental en la alimentación saludable. Su versatilidad lo hace ideal para desayunos, almuerzos, cenas e incluso postres. Sin embargo, puede ser foco de bacterias; recordemos que recientemente las autoridades sanitarias han retirado lotes de millones de huevos por contaminación con Salmonella.

Desde lavarlos hasta pasarles un paño, se han manejado diversas opciones para evitar la contaminación y las enfermedades. La experta en seguridad alimentaria, Montse Meléndez, explica que la higiene de los huevos no es demasiado complicada, pero sí hay algunos consejos que se deben tomar en cuenta.

Lo primero que aclara Meléndez es que el huevo sí puede ir fuera del refrigerador si el ambiente no supera los 24 C, ya que, si la temperatura es mayor, pueden echarse a perder. La regla general para mantenerlos frescos es refrigerarlos después de comprarlos.

Meléndez advierte que los huevos no se deben lavar antes de guardarlos. “El huevo tiene una cutícula, que es una capa en la parte exterior que protege al interior del huevo de la entrada de microorganismos“.

Cuando lavamos el huevo, eliminamos esta cutícula protectora. Al lavarlo, el huevo queda mucho más vulnerable, y es más fácil que se eche a perder.

Por lo tanto, si el huevo viene sucio, puedes pasar una toallita húmeda para retirar la suciedad o lavarlo justo antes de cocinarlo.

Otra recomendación de seguridad alimentaria es que no deben de ir en la puerta del refrigerador porque es la parte más inestable de temperatura, y se pueden formar gotitas de agua en el cascarón que se filtran hacia el interior y pueden contener bacterias.

El lugar ideal para guardar los huevos es en la parte media del refrigerador. Con este método, los huevos pueden durar de 3 a 5 semanas, dependiendo de la fecha de postura.

