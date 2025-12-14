George Clooney dice que ya no besará chicas en las películas: “Tuve una conversación con mi esposa”

El actor George Clooney confesó que decidió no besar más a otras mujeres en una película y dijo que tomó esta decisión después de tener una discusión con su esposa, Amal Clooney.

“He estado tratando de seguir el camino de Paul Newman: ‘Está bien, ya no voy a besar a ninguna chica'”, dijo Clooney a Daily Mail.

Asimismo el actor dijo que reflexionó sobre su edad y sus capacidades luego de cumplir 60 años. “Cuando cumplí 60, hablé con mi esposa. Le dije: ‘Mira, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos. Juego con chicos de 25 años. Todavía puedo jugar, estoy en forma. Pero dentro de 25 años, tendré 85. No importa cuántas barras de granola comas, es un número real’”.

La carrera de George Clooney se ha caracterizado por intensos romances de ficción en la gran pantalla junto con grandes actrices como Julia Robert y Catherine Zeta Johnes. Ahora en esta nueva etapa de su vida, Clooney ya no pretende seguir siendo un galán de Hollywood.

En marzo de este año el actor reveló en una entrevista con ‘60 minutes’ que se retiraba por completo del cine romántico para dar paso a otros actores más jóvenes. “Mira, tengo 63 años. No intento competir con actores de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”, dijo Clooney.

Actualmente George Clooney ha decidido bajar el ritmo de su carrera artística y se mantiene concentrado en su matrimonio con Amal Clooney, con quien se casó en 2014. Amal Clooney es una reconocida abogada internacional especializada en derechos humanos. Clooney ha expresado en el pasado lo afortunado que se siente de que ella sea su esposa.

“Me siento extraordinariamente afortunado por haber conocido a esta mujer increíble. Siento como si me hubiera tocado la lotería. No hay un solo día en el que no piense que soy el hombre más afortunado del mundo. Así que es genial”, añadió el actor ganador del Oscar durante una nueva entrevista con Gayle King en CBS Mornings en abril.

