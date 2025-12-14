La Casa de la Moneda presenta las monedas conmemorativas por el 250 aniversario de la Independencia

La Casa de la Moneda de EE.UU. presentó los diseños de las monedas conmemorativas por el 250 aniversario de la Independencia del país, que estarán en circulación a partir del 2026, con diseños que celebran los ideales de libertad y unión que ha tenido el país a lo largo de su historia.

Durante la ceremonia, realizada este miércoles en el Centro Nacional de la Constitución de Philadelphia, Pennsylvania, la Casa de Moneda presentó los diseños que incluyen las monedas de diez centavos, cuarto de dólar y medio dólar.

“Los diseños de estas monedas históricas representan la historia del camino de Estados Unidos hacia una ‘unión más perfecta’ y celebran los ideales de libertad que definen a Estados Unidos”, declaró Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda.

Y agregó: “Esperamos ofrecer a cada estadounidense la oportunidad de tener en la palma de su mano los 250 años de historia de nuestra nación mientras conectamos a Estados Unidos a través de las monedas”.

Los diseños cumplen con las disposiciones de la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables Circulantes de 2020, firmada por el presidente Donald Trump a principios de 2021, cuando ambas fracciones en la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la acuñación de monedas conmemorativas para el 250 aniversario del país.

En octubre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. confirmó que consideraban agregar un proyecto de moneda de $1 dólar con la imagen de Trump, pero este miércoles no se habló de algún diseño en este sentido.

Características y diseños de las monedas conmemorativas del 250 aniversario del país

Cada moneda llevará dos fechas: 1776 y 2026. El cuarto de dólar tendrá cinco diseños diferentes disponibles.

Nickel





Nickel conmemorativo 250 aniversario de la Independencia (Anverso) Crédito: Cortesía

La moneda de cinco centavos mantendrá el diseño actual con el busto del presidente Thomas Jefferson en el anverso y el Monticello en el reverso, pero tendrá una modificación clave: incluirá la doble fecha: 1776-2026

Dime



El anverso de la moneda de 10 centavos mostrará a Lady Liberty, con los ‘vientos de la revolución soplando su cabello’. Su gorro de la libertad muestra estrellas y barras, en referencia a las primeras monedas estadounidenses, con las frases ‘Liberty’ e ‘In God We Trust’, junto con las fechas duales de 1776 y 2026.

El reverso presenta un águila en vuelo con flechas en sus garras, que simbolizan la guerra de Independencia y la lucha de los colonos por la libertad, con las frases: ‘Estados Unidos de América’, ‘E Pluribus Unum’, ‘One Dime’ y ‘Liberty Over Tyranny’.

Cuarto de dólar Pacto del Mayflower

El anverso de la moneda presenta a dos peregrinos abrazándose mientras ‘contemplan el Nuevo Mundo’. Esta imagen representa el momento en que los primeros colonos no llegaron a su destino previsto y recurrieron al Pacto del Mayflower, firmado el 21 de noviembre de 1620, estableció la colonia como una empresa mutua, y su fuerza de ley dependía del consentimiento de los propios colonos para promover el bien común.

El Pacto del Mayflower se considera precursor de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, señala la Cas de Moneda. La imagen está rodeada de las frases: ‘E Pluribus Unum’, ‘In God We Trust’, así como las fechas conmemorativas.

El reverso muestra el Mayflower rumbo al oeste. Las inscripciones son ‘Estados Unidos de América’, ‘Libertad’, ‘Pacto del Mayflower’ y ‘25¢’.

Cuarto de dólar Guerra Revolucionaria



El diseño del anverso muestra el rostro de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del Ejército Continental durante la Guerra de la Independencia, con las frases: ‘E Pluribus Unum’, ‘In God We Trust’, así como las fechas conmemorativas.

El reverso incluye a un soldado del Ejército Continental en Valley Forge, Pennsylvania, donde las fuerzas de Washington perdieron en la Batalla de Brandywine y se enfrentaron a enfermedades y frío extremo durante su campamento invernal de 1777 a 1778. La independencia se había declarado el julio anterior, pero el Segundo Congreso Continental se vio obligado a huir de Philadelphia para evadir un ataque británico.

La mirada del soldado demuestra su voluntad de superar las dificultades de la guerra busca de la libertas. Las inscripciones son: ‘Estados Unidos de América’, ‘Libertad’, ‘Guerra Revolucionaria’ y ‘25¢’.

Cuarto de dólar Declaración de Independencia



El anverso presenta a Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia y tercer presidente de los Estados Unidos, con las inscripciones: ‘E Pluribus Unum’, ‘In God We Trust’, así como las fechas conmemorativas.

El reverso muestra la Campana de la Libertad, que en 1776 solía sonar para atraer a la gente y compartir un anuncio o una declaración. La grieta de la campana es visible; su rajada evoca la fragilidad de una nación joven en su fundación. Las inscripciones son “La Declaración de Independencia’, ‘Cuarto de dólar’, ‘Libertad’ y ‘Estados Unidos de América’.

Cuarto de dólar Constitución de los Estados Unidos



El anverso presenta a James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos, conocido como el ‘Padre de la Constitución’ por su papel decisivo en la redacción y promoción del documento fundacional. Las inscripciones son: ‘E Pluribus Unum’, ‘In God We Trust’, así como las fechas conmemorativas.

El reverso representa el Independence Hall de Philadelphia, que resguarda la Campana de la Libertad y donde se escribieron, debatieron y firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. La inscripción ‘Nosotros, el Pueblo’ y la imagen del Independence Hall resaltan un principio fundamental establecido en la Constitución: “que nuestro gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. Las inscripciones son ‘Estados Unidos de América’, ‘Nosotros, el Pueblo’ ‘Libertad’, ‘Constitución de los EE.UU.’ y ‘Cuarto de dólar’.

Cuarto de dólar Discurso de Gettysburg

El diseño del anverso presenta al decimosexto presidente, Abraham Lincoln, cuyo rostro captura el peso de la Guerra Civil y su mirada firme refleja una determinación inquebrantable para impulsar el país como una nación indivisible, de acuerdo con la Casa de Moneda. Las inscripciones son: ‘E Pluribus Unum’, ‘In God We Trust’, así como las fechas conmemorativas.

El reverso presenta la inscripción ‘Una Nueva Nación Concebida en Libertad’, perteneciente al Discurso de Gettysburg del presidente Abraham Lincoln. Dos manos unidas representan los esfuerzos de Lincoln por mantener unida a la nación y su llamado a los estadounidenses a honrar a los muertos y garantizar que ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra’.

Las inscripciones son ‘Estados Unidos de América’, ‘Una Nueva Nación Concebida en Libertad’, ‘25¢’ y ‘Discurso de Gettysburg’.

Medio dólar



El diseño muestra a la Estatua de la Libertad, rodeada de las palabras ‘United States of America’ e ‘In God We Trust’ y las fechas conmemorativas, Al reverso aparece una alegoría de la Libertad pasando la antorcha a una nueva generación, con las palabras ‘E Pluribus Unum’, ‘Half Dollar’ y ‘Knowledge is the Only Guardian of True Liberty’ inscritas.

