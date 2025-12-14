Mujer gana $1 millón en la lotería un día antes de su cumpleaños

Una mujer en California se llevó un gran regalo justo antes de celebrar su cumpleaños. Y es que se llevó un premio millonario al comprar un boleto de lotería.

Latreice Presentine, residente de California, obtuvo el premio mayor de $1,000,000 tras comprar un boleto raspadito de la Lotería de California un día antes de cumplir años.

La mujer relató a funcionarios de la lotería que su lugar habitual para adquirir boletos es la tienda Sweet Time Donuts, ubicada sobre East Compton Boulevard, en la ciudad de Compton.

Presentine explicó que mantiene una rutina muy específica desde hace tiempo. “Siempre voy a esta tienda de donas y compro dos raspaditos de $10 todas las mañanas”, declaró.

Esa misma costumbre fue la que siguió el día previo a su cumpleaños, sin imaginar que sería diferente a cualquier otro.

Al revisar sus boletos, el segundo raspadito resultó ser el ganador. “El segundo que rasqué tenía un número que coincidía y, debajo, decía $1,000,000”, contó.

La sorpresa fue tal que necesitó comprobarlo varias veces.

“No lo podía creer. Me quedé viendo el boleto una y otra vez y pensaba: ‘Dios, ¿de verdad? ¿Así es como me estás tratando un día antes de mi cumpleaños?’”.

Tras confirmar el premio con la Lotería de California, Presentine compartió que ya sabe qué hará con el dinero.

Entre sus prioridades está liquidar algunas deudas pendientes, comprar un automóvil y dar el enganche para adquirir una vivienda, metas que ahora ve mucho más cercanas gracias al premio.

