Rodrygo rescata al Real Madrid tras sufrir ante el Alavés

El Real Madrid tuvo que exigirse al máximo en Mendizorroza para salir con los tres puntos tras imponerse 2-1 al Deportivo Alavés. Luego de que Kylian Mbappé abriera el marcador, el conjunto local igualó en la segunda mitad, pero Rodrygo terminó resolviendo el encuentro en el minuto 76 tras una gran acción individual de Vinicius.

Pese a la victoria, el equipo dirigido por Xabi Alonso no logró disipar las dudas arrastradas durante la última semana. Aun así, el triunfo le permite mantenerse a cuatro puntos del FC Barcelona en la clasificación, mientras que el Alavés se queda con 18 unidades en la duodécima posición.

El conjunto blanco comenzó mejor el partido, presionando alto y recuperando balones en campo rival, lo que generó varias situaciones de peligro sobre la portería defendida por Antonio Sivera. Mbappé avisó en dos ocasiones con remates lejanos que pusieron en aprietos a una zaga albiazul con dificultades para salir jugando desde el fondo.

El primer contratiempo para los locales llegó temprano, cuando Víctor Parada vio la tarjeta amarilla a los seis minutos por una falta sobre Fede Valverde. Esa acción dejó expuesto el costado derecho del Alavés, una zona que el Real Madrid supo explotar durante el arranque del encuentro.

Durante el primer cuarto de hora, el dominio fue claramente visitante gracias a una presión intensa. Con el paso de los minutos, el Alavés logró equilibrar el trámite con algunas aproximaciones al área de Thibaut Courtois, aunque sin llegar a finalizar entre los tres palos.

El Madrid sacó provecho de una pérdida de Denis Suárez para golpear primero. En apenas dos pases, el balón llegó a Mbappé, que definió con potencia y precisión al palo largo de Sivera para adelantar a los blancos.

Tras el gol, el ritmo del Real Madrid disminuyó. El equipo bajó la intensidad de la presión y manejó el balón con mayor pausa, lo que permitió al Alavés crecer en el tramo final de la primera mitad. En una acción a balón parado, Pablo Ibáñez estuvo cerca de empatar tras un rechace, pero Courtois salvó a los suyos con una intervención providencial antes del descanso.

Luego del paso por vestuarios, los de Xabi Alonso salieron con mayor ambición. Valverde probó desde fuera del área en una jugada preparada, mientras que Mbappé y Vinicius se toparon con un inspirado Sivera, que respondió con reflejos y una espectacular estirada para mantener con vida a su equipo.

Las modificaciones del técnico local resultaron decisivas. Carlos Vicente, recién ingresado, necesitó apenas su primer contacto con el balón para marcar el empate en el minuto 69, tras resolver con calidad un mano a mano luego de un gran pase largo de Antonio Blanco.

El tanto dejó momentáneamente descolocado al Real Madrid, que volvió a conceder espacios a su espalda. De nuevo Carlos Vicente filtró un balón para Toni Martínez, que tuvo la remontada en sus pies, pero no logró concretar.

El perdón del Alavés tuvo consecuencias. En un contragolpe letal, Vinicius ganó la carrera a Jonny Otto, llegó hasta línea de fondo y asistió a Rodrygo, que solo tuvo que empujar el balón para devolver la ventaja a los blancos y silenciar al estadio.

Minutos después del gol, el propio Rodrygo tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias musculares, en un tramo final que se volvió intenso y físico, con la grada reclamando una segunda amarilla para Vinicius por una supuesta simulación dentro del área.

Con el Alavés volcado en busca del empate, el Real Madrid dispuso de opciones para sentenciar el partido, pero Nahuel Tenaglia, el más destacado del conjunto local, junto a Sivera, evitaron que la diferencia en el marcador fuera mayor.

