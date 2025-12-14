Versión gourmet rápida: huevos rellenos de atún y surimi

El origen de los huevos rellenos se remonta a la necesidad histórica de utilizar restos de forma atractiva, como los huevos duros o las conservas. Se puede preparar de muchas formas, como la receta de relleno de atún, que no solo es deliciosa, sino que se convierte en un aperitivo, delicioso, saludable y fácil de preparar para las fiestas.

Esta receta es una versión del plato clásico con ingredientes calóricos. La base del plato es el huevo, una fuente de proteína de alto valor biológico, Colina (vital para el cerebro) y Vitaminas B y D. El viejo mito del colesterol ha sido refutado, dejando al huevo como una excelente base nutricional.

A esto se suma el atún o bonito, que aporta valiosos Omega-3 (EPA y DHA), B12 y Selenio. El desafío principal reside en la mayonesa comercial, que añade una cantidad significativa de grasas.

Una opción para darle un toque más saludable es emplear una mayonesa casera (idealmente con aceite de oliva virgen extra) o sustituir parcialmente la mayonesa por ingredientes más ligeros como el yogur griego natural o el queso batido.

Esto reduce las grasas saturadas y aumenta aún más el aporte proteico. En última instancia, la versión clásica ofrece un alto índice de saciedad gracias a la combinación de proteína y grasa, lo que ayuda al control de porciones.

En resumen, el huevo relleno de atún es un superalimento proteico enmascarado por su familiaridad. Su persistencia en nuestras mesas demuestra que la autenticidad y la funcionalidad (nutrición densa + facilidad de preparación) siempre prevalecerán sobre las modas culinarias efímeras.

Receta de huevos rellenos de atún

Un plato que nunca decepciona es el de los huevos rellenos de atún, un clásico delicioso y fácil de preparar. Esta es una versión de la receta original publicada por Anna Recetas Fáciles en YouTube.

Ingredientes:

Huevos: la cantidad que desees preparar.

Una lata de atún o bonito en conserva, en aceite o al natural, bien escurrido y desmenuzado.

Palitos de surimi o merluza cocida y desmenuzada.

Mayonesa al gusto.

Sal y vinagre.

Un chorrito de leche para aligerar la mayonesa de la cobertura (Opcional).

Para la Decoración

Aceitunas Rellenas (enteras y/o picadas).

Lechuga bien picadita (para la base).

Modo de preparación

1.- En una olla calienta agua en una olla. Añade un poco de sal y vinagre (esto ayuda si un huevo se agrieta).

2.- Cuando el agua rompa a hervir, añade los huevos con cuidado y cuece durante 12 a 15 minutos para que queden duros.

3.- Una vez cocidos, retíralos del fuego y enfríalos inmediatamente con agua fría o hielo para detener la cocción y facilitar el pelado.

4.- Preparar el relleno pica finamente los palitos de surimi (o la merluza cocida).

5.- Desmenuza bien el atún o bonito ya escurrido.

6.- Pela los huevos ya fríos.

7.- Pártelos por la mitad a lo largo.

8.- Retira con cuidado las yemas. Reserva una yema para la decoración final.

9.- Coloca el resto de las yemas en un bol junto con el atún y el surimi.

10.- Para el relleno mezcla las yemas con el atún y el surimi.

11.- Añade unas cucharadas de mayonesa y mezcla hasta obtener una pasta homogénea. La cantidad de mayonesa es al gusto; si la mezcla queda muy espesa, añade un poquito más.

12.- Rellena las mitades de huevo con esta deliciosa pasta. Puedes usar una cuchara para un aspecto más rústico o una manga pastelera para una presentación más elegante y con una buena “montañita”.

13.- Coloca una base de lechuga picada en el plato, esto evitará que los huevos resbalen y añade color.

14.- Incorpora los huevos rellenos sobre la base.

15.- Mezcla una cucharada de mayonesa con un chorrito de leche y repártela sutilmente por encima de los huevos (esto le da un aspecto más ligero).

16.- Ralla la yema que habías reservado sobre la mayonesa.

17.- Para terminar, haz un rollito con una anchoa y colócale una aceituna rellena en el centro de cada huevo (o solo en el centro del plato).

