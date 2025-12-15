Adams atribuye ataque terrorista de Bondi Beach a la “globalización de la intifada”

El alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, denominó de devastador el ataque terrorista que tuvo lugar en Bondi Beach, Australia, como una “aplicación real de la globalización de la intifada”, mientras él y la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, presentan planes para aumentar la seguridad para Hanukkah.

Adams, quien está a menos de dos semanas del final de su mandato, abordó el ataque terrorista, donde al menos 15 personas fueron asesinadas a balazos, mientras el alcalde y la comisionada, anunciaron más elementos de seguridad para los eventos de “vida judía” en los cinco distritos, incluyendo franjas de celebraciones de Hanukkah.

Si bien el alcalde saliente tropezó en sus declaraciones y se refirió erróneamente a Australia como “Austria” en diferentes oportunidades, condenó el movimiento “intifada globalizadora” que, de acuerdo con Adams, sentó las bases para el ataque terrorista.

“Ese ataque en Sídney refleja exactamente lo que significa globalizar la intifada. Vimos la aplicación real de la globalización de la intifada en Sídney”, explicó el neoyorquino.

“Este ataque no surgió de la nada. Fue obra de extremistas islámicos. Debemos ser claros al respecto“, agregó.

Tish, que es judía, decidió ser honesta y aseguró claramente que el ataque era “parte de un ataque más amplio a la vida judía”.

“Un entorno en el que el odio supera con creces la retórica y estalla en horribles actos de violencia. Las comunidades judías se ven obligadas a enfrentarse a una amenaza persistente, adaptable y que se evidencia una vez más hoy. De alcance global. Por eso, el Departamento de Policía de Nueva York se centra profundamente en la prevención. Adaptamos nuestra presencia para hacer frente a la amenaza”, indicó Tisch.

La comisionada afirmó que el NYPD empezó “con anticipación” los preparativos para los encendidos públicos de la Menorá, pautados incluso antes del ataque terrorista, que se desarrolló en vísperas de Hanukkah, informó New York Post.

Explicó que la gente debería esperar ver “una mayor presencia uniformada, patrullas especializadas, equipos de armamento pesado y recursos antiterroristas” en las diferentes celebraciones y sinagogas. Indicó con tristeza que también habría “despliegues de escuadrones antibombas cuando fuera necesario”.

“Lo aumentamos aún más tras los ataques en Australia”, apuntó Tisch.

Por su parte, el alcalde electo, Zohran Mamdani, dio a conocer su rechazo por el ataque como un “vil acto de terrorismo antisemita” en una publicación en X.

“Demasiadas personas ya no se sienten seguras de ser ellas mismas, de expresar su fe públicamente, de rezar en sus sinagogas sin seguridad armada apostada afuera. Lo que ocurrió en Bondi es lo que muchos judíos temen que ocurra también en sus comunidades”, escribió el demócrata.

The attack at a Hanukkah celebration in Sydney today was a vile act of antisemitic terror. I mourn those who were murdered and will be keeping their families, the Jewish community, and the Chabad movement in my prayers. May the memories of all those killed be a blessing.



While… — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 14, 2025

Además, hizo un llamado a todos a “desterrar esta horrible violencia al pasado” y se comprometió a “mantener a los judíos neoyorquinos a salvo”.

Cientos de personas acudieron al evento en Sídney “Janucá junto al Mar” en Bondi Beach el sábado en la tarde. A 15 personas les arrebataron la vida y otras 40 resultaron heridas.

La víctima más joven contaba con apenas 10 años. Uno de los mayores era un sobreviviente del Holocausto que protegía a su esposa.

Los presuntos tiradores, padre e hijo, fueron abatidos por la policía australiana. Naveed Akram, de 24 años, se encuentra en estado crítico. Su padre, de 50 años, no identificado, fue asesinado.

