Padre e hijo perpetraron el ataque antisemita durante evento en Bondi Beach, Sídney

Dos hombres armados, identificados por las autoridades como padre e hijo, fueron quienes abrieron fuego durante una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sídney y causaron la muerte de 15 personas, entre ellas un niño, en un ataque que el primer ministro australiano Anthony Albanese calificó como terrorismo antisemita.

La información fue divulgada por The Associated Press.

El ataque ocurrió al atardecer del domingo en una de las playas más concurridas y emblemáticas de Australia, cuando cientos de personas participaban en un evento comunitario judío para celebrar el inicio de la festividad de Janucá.

Las víctimas tenían entre 10 y 87 años, según confirmó el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

Al menos otras 42 personas resultaron heridas y permanecían hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico.

De acuerdo con el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, uno de los atacantes —un hombre de 50 años— murió abatido por la policía. El segundo, su hijo de 24 años, resultó herido durante el operativo y fue trasladado a un hospital bajo custodia.

Las autoridades indicaron que los servicios de seguridad tenían conocimiento previo de un hombre armado, pero no contaban con información que apuntara a un ataque planificado.

Albanese condenó el hecho y afirmó que se trató de “un acto de pura maldad” que golpeó “el corazón de la nación” en un lugar asociado con la convivencia familiar y la alegría.

“Bondi Beach quedará marcada para siempre por lo ocurrido”, señaló el mandatario.

El evento de Janucá junto al mar incluía actividades para niños, como pintacaritas y un pequeño zoológico interactivo, cuando comenzó el caos. Testigos relataron a la AP escenas de pánico, con personas huyendo en trajes de baño mientras se escuchaban disparos durante varios minutos.

Jabad, el movimiento judío ortodoxo que organizó el encuentro, confirmó la muerte del rabino Eli Schlanger, asistente del rabino de Jabad en Bondi y uno de los organizadores del evento.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que entre las víctimas había un ciudadano israelí, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un ciudadano francés identificado como Dan Elkayam.

Aunque las autoridades australianas no han divulgado oficialmente los nombres de las víctimas ni de los atacantes, medios locales comenzaron a recoger testimonios de familiares.

Larisa Kleytman declaró que su esposo, Alexander Kleytman, sobreviviente del Holocausto, se encontraba entre los fallecidos, reportó la prensa australiana.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a dos hombres vestidos con camisas negras disparando armas largas desde una pasarela que conduce a la playa.

En uno de los videos, un civil logra derribar y desarmar a uno de los atacantes. Ese hombre fue identificado por sus familiares como Ahmed al Ahmed, dueño de una frutería, a quien Minns calificó como un “auténtico héroe”.

La policía también informó del hallazgo dedos artefactos explosivos improvisados en el lugar, que fueron desactivados por especialistas. Lanyon explicó que se trataba de dispositivos rudimentarios, diseñados para detonar mediante una mecha.

