Después de años, el tesoro culinario italiano “El Talismán de la Felicidad” de Ada Boni se traduce al inglés

De niña, Lidia Bastianich , criada en Italia, recuerda haber visto un libro de cocina en particular en casi todas las cocinas. Se llamaba “El Talismán de la Felicidad” y solía regalarse como regalo de bodas a las parejas que iniciaban una nueva vida juntos.

“Tiene todas las recetas básicas. Y dice lo fundamental: que la comida es un conector, que la comida es felicidad”, dice.

El libro de Ada Boni —cuyo título en italiano es “Il Talismano della Felicita“— se publicó por primera vez en 1929 y se convirtió en un recurso imprescindible para encontrar la receta de espaguetis a la carbonara o galantina de cerdo. Su sencillez y accesibilidad hicieron que se le comparara con “El placer de cocinar”, pero precedió a la icónica obra de Irma S. Rombauer.

Este otoño, la primera edición en inglés de la obra completa, con casi 1.700 recetas, llega a las estanterías, gracias a años de tenaz búsqueda por parte del voraz editor Michael Szczerban.

Supo de él por primera vez gracias a Samin Nosrat, autor de “Sal, Grasa, Ácido, Calor”, y eso, sumado a su amor por Italia, lo impulsó a emprender un viaje de más de una década para conseguir los derechos para publicarlo en inglés. “Solo la poesía de ese título —’El Talismán de la Felicidad’— me pareció atemporal y, al mismo tiempo, como algo de hace mucho tiempo”, dice Szczerban.

Boni, fallecida en 1973, fue una de las primeras escritoras gastronómicas de Italia, y la semilla de “El Talismán de la Felicidad” surgió de una revista. Codificó y probó platos que se han mantenido como la columna vertebral de la cocina italiana y reflejan las diferencias regionales. Contiene 10 recetas de ñoquis, 12 minestrones y 20 risottos.

“Este es un libro de cocina pensado para cocinar. Es un libro para cocineros. Un libro pensado para ser usado, no solo para estar en la mesa de centro o en un estante, sino para que se convierta en tuyo”, dice Szczerban.

No hay lenguaje recargado ni historias. Cada entrada incluye los ingredientes, y las instrucciones suelen consistir en unos pocos párrafos, indicando al cocinero casero que la carne esté “cocinada” y las verduras “al gusto”.

A diferencia de las recetas de Milk Street, Bon Appetit o America’s Test Kitchen, Boni no pesaba los ingredientes al gramo ni dictaba la temperatura del horno. Su Bacalao con Vino Blanco solo especifica “unas cucharadas” de vino. En otros lugares, pide un “dedo de aceite” o “unas hojas de romero”.

“Creo que había una visión editorial muy específica para estas recetas, que era darte lo suficiente para hacerlas, pero no tanto como para que no pudieras hacerlas tuyas”, dice Szczerban.

Una aventura detectivesca de 12 años

Descubre por qué este libro de 1929 era un regalo de bodas esencial. Lidia Bastianich lo confirma: “La comida es felicidad”. Crédito: AP

Cuanto más aprendía Szczerban sobre «El Talismán de la Felicidad», más intrigado se sentía. Lo que al principio fue un impulso de encontrar una copia para sí mismo se convirtió en algo más grande.

“A medida que empecé a comprender mejor su significado —el lugar que parecía haber ocupado en la historia y la cultura italianas, y luego la difusión de la cocina italiana por todo el mundo— pensé: ‘No necesito solo una copia. Necesito usar mi posición como editor para darlo a conocer al resto del mundo angloparlante’”, afirma.

El libro se había actualizado regularmente en Italia y se habían hecho algunos intentos de crear una versión en inglés, pero las recetas se modificaron para adaptarlas al gusto estadounidense y se redujeron considerablemente. «Nadie había traducido la obra completa», afirma Szczerban.

Szczerban inició una aventura detectivesca que le llevó unos 12 años: llamó a números aleatorios de la editorial italiana con un script creado con Google Translate, estudió informes de quiebra para ver quién podría haber heredado los derechos de propiedad intelectual y habló con todas las figuras y agentes literarios italianos que pudo.

Un gran avance se produjo cuando contactó con un empaquetador de libros —como un productor de cine, pero para libros— que conocía a alguien que conocía a alguien que tal vez pudiera localizar a un familiar. Unos meses después, encontraron a un sobrino nieto. «Creo que necesitaban a alguien en Italia para forjar una relación de confianza», dice Szczerban.

Decidió usar la edición italiana de 1959 como modelo, recurriendo a ocho traductores. Solo eliminó las recetas completamente inviables y las secciones sobre etiqueta italiana que estaban anticuadas. La edición original se consultaba constantemente.

“Queríamos que siguiera siendo el libro de Ada. No pretendíamos modernizarlo. Intentábamos preservarlo y mantenerlo intacto”, dice. “Para mí, la palabra talismán tiene un gran poder. Quería que siguiera siendo el talismán que era cuando se publicó por primera vez”.

Bastianich escribió un prólogo para la edición en inglés y afirma que captura la cultura, la religión, la topografía y el clima de Italia. «Los italianos aprecian muchísimo su herencia cultural», afirma.

Szczerban ya lo ha visto en acción. Para una comida informal en la oficina, un representante de ventas al que le gustó el libro decidió preparar donas de vino horneadas, una especie de galletas de mantequilla con vino mezclado con harina.

“Ella no es panadera. Nunca había visto esto. Pero había algo intrigante en ello que la llevó a la cocina y, te aseguro, estaban increíbles”, dice.

Salieron bien a la primera, y salir un poco de su zona de confort le dio la confianza para embarcarse en la siguiente receta, y la siguiente. Para mí, esa es la magia de un libro como este: puede seducirte de alguna manera, pero luego te da algo a cambio.

Donas de vino horneadas

Rinde para 36

Ingredientes

3⅓ tazas de harina para todo uso

¾ taza de aceite de oliva

½ taza de azúcar

¾ taza de vino

Aceite para engrasar

Instrucciones

1.- Pon la harina en un montón y añade el aceite, el azúcar y un vaso de vino ligero, blanco o tinto, en el hueco del centro. Necesitas una pasta ni muy dura ni muy blanda. Forma una bola, déjala reposar unos minutos y luego divídela en 4 o 5 partes.

2.- Toma un trozo a la vez y extiéndelo sobre una superficie ligeramente enharinada hasta formar un rollo del ancho de tu pulgar. Córtalo en trozos de unos 20 cm y forma una dona con cada uno, presionando los extremos para que no se abran. Procede de la misma manera hasta que se acaben todos.

3.- Coloca las donas en una bandeja para hornear ligeramente engrasada, espolvoréalas con azúcar y hornéalas durante unos 20 minutos en un horno precalentado a buena temperatura.

