Eduardo Antonio podría estar en La Casa de los Famosos 2026

El actor cubano Eduardo Antonio habló en el programa En Casa con Telemundo de la posibilidad de sumarse al reality show La Casa de los Famosos en el 2026.

En una conversación con el periodista boricua Carlos Adyan le dijo: “Oye, te quiero preguntar sobre La Casa de los Famosos porque ya en los pasillos lo que se dice es que Eduardo Antonio puede ir a La Casa de los Famosos, ¿vas o no vas?”.

Ante esto, el artista comentó: “Estamos viendo qué onda, si se llega al precio y bueno, todavía no sé nada. Quiero que todo sea sorpresa. Lo que sí sé es que si llegara a pasar voy a dar mucha carrera allá adentro porque creo que yo tenía que haber estado hace muchos años”.

En el set del estudio dijeron que si Eduardo Antonio se atrevía a vivir la telenovela de la vida real, como también es conocida la competencia, lo apoyarían.

Esta sería una nueva oportunidad para que el ex de Niurka Marcos muestre un lado que quizás muchos no conocían, ya que participó este año en el reality Los 50 y aunque fue eliminado muy pronto, a muchos les gustó su actuación en este programa.

La Casa de los Famosos tendrá una quinta temporada, con la conducción de Javier Poza y Jimena Gállego.

Este formato ha sido todo un éxito al reunir a un grupo de celebridades dentro de una mansión para que enfrenten una serie de pruebas y problemas de convivencia.

Los ganadores hasta ahora han sido Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y el de este año fue Caramelo, quien se llevó el triunfo en la edición all stars a pesar de no tener una trayectoria tan reconocida.

