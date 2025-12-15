ICE irrumpe en refugios de Nueva York con armas y sin órdenes judiciales, según informes

Oficiales federales de inmigración ingresaron a áreas privadas de los refugios de la ciudad de Nueva York u obtener información de las personas que residían en los albergues sin presentar alguna orden judicial al menos cinco veces desde inicios de 2025, de acuerdo con informes oficiales de incidentes escritos por el personal del refugio.

Las leyes santuario de la Gran Manzana prohíbe al personal municipal que autorice a los agentes federales de inmigración entrar a zonas privadas propiedad de la ciudad, con algunas excepciones, incluso si se les presenta una orden judicial o si hay “circunstancias exigentes”, como un peligro inminente.

No obstante, en dos oportunidades, de acuerdo con informes de incidentes, trabajadores de albergues permitieron a los agentes entrar a las áreas privadas de los refugios y, en un tercer caso, les dieron información sobre un exresidente, todo esto sin verificar que los oficiales tuvieran una orden judicial. En esos casos, los especialistas legales que vieron los informes, aseveraron que el personal violó las leyes santuario de la ciudad.

En los dos casos restantes, los federales pasaron por alto a los empleados de recepción e irrumpieron a zonas privadas de los refugios de la ciudad sin presentar una orden judicial ni obtener permiso del personal, acciones que, según los juristas, también podrían violar las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables.

Las actividades de los agentes descritas en los informes muestran cómo las leyes santuario de la ciudad están siendo desafiadas por las autoridades federales, y que los empleados pueden no haber seguido la ley consistentemente.

Asimismo, el Departamento de Servicios Sociales, que gestiona la gran mayoría de los albergues de la ciudad, aseguró que su personal nunca violó a propósito el protocolo ni la ley.

La representante del Departamento de Servicios Sociales de la ciudad, Neha Sharma, explicó que “cualquier fallo poco común, leve e involuntario en el protocolo” se abordó actualizando y distribuyendo directrices más claras sobre cómo responder a las peticiones de los oficiales federales de inmigración.

Sharma dijo además que los oficiales federales nunca tuvieron acceso a la información privada “protegida” de clientes, como archivos de casos, datos de solicitudes u otros registros legalmente sensibles.

Los mencionados incidentes salen a la luz poco después de que el Departamento de Investigación de la Gran Manzana, en dos informes separados, descubriera que la cárcel de la ciudad y los agentes de policía violaron las leyes santuario.

Los hechos descritos en los informes sucedieron entre el mes de enero y mayo, en medio de un incremento repentino de las visitas de agentes de inmigración a los albergues municipales. Agentes del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se apersonaron en refugios municipales en busca de migrantes al menos 23 veces en ese período de tiempo, luego de no haber acudido a las instalaciones en todo el año pasado, según los informes de incidentes.

Los documentos, obtenidos a través de una solicitud de registros públicos, incluyen múltiples tachaduras, incluyendo la ubicación de los refugios y los nombres de los trabajadores, informó Gothamist.

Los informes apuntan que al menos una persona fue detenida luego de que los agentes federales entraran a un albergue. El 20 de febrero, siete oficiales de inmigración, con mascarillas, uniforme de camuflaje, chalecos antibalas y portando armas de fuego, ingresaron a un refugio de Brooklyn y arrestaron a un venezolano de 30 años, dice el informe de incidente y la abogada del inmigrante, Molly Lauterback. La jurista aseguró que su cliente fue arrestado por razones migratorias y no contaba con antecedentes penales.

“La demostración extrema de fuerza aquí —siete agentes armados con máscaras— fue para intimidar al personal para que pudieran arrestar a nuestro cliente en contravención de la ley de la ciudad“, expresó Lauterback, un abogado de inmigración de Brooklyn Defender Services, en un comunicado.

Al menos 31,600 inmigrantes viven en refugios de la ciudad de Nueva York, lo que representa más de un tercio de la población de la ciudad, según datos del Ayuntamiento. La mayoría de los residentes en cuestión son solicitantes de asilo que llegaron a Estados Unidos en los últimos años, de acuerdo con los funcionarios municipales.

En enero del año pasado, en el pico de la oleada migratoria a la ciudad, hasta 69,000 migrantes vivían en refugios municipales, de acuerdo con los datos del Ayuntamiento. Esa cantidad disminuyó desde inicios de 2025, ya que menos inmigrantes han cruzado la frontera entre EE.UU. y México.

Según la Constitución y sentencias judiciales de larga data, las fuerzas del orden público deben contar con una orden judicial o el permiso de un ocupante para acceder a áreas privadas. Las leyes santuario, por lo general, prohíben el uso de personal o recursos municipales para la aplicación de las leyes de inmigración, lo cual, dice la Constitución de Estados Unidos, es responsabilidad federal. La legislación local, salvo en momentos excepcionales, también suelen prohibir a los empleados municipales compartir información de identificación personal, como su nombre, estado civil o domicilio actual o anterior, con agentes federales de inmigración.

El profesor de derecho migratorio y codirector de la clínica en la Facultad de Derecho Cardozo, Peter Markowitz, que colaboró a redactar las leyes santuario de la ciudad de Nueva York, indico que los informes que describen al personal del albergue dando a los federales acceso a áreas privadas e información confidencial son preocupantes.

“El personal de primera línea que está encargado de hacer valer los derechos de la ciudad bajo estas leyes simplemente parece estar mal preparado, al menos en estos incidentes, y hay demasiados (incidentes) para excusarlos aquí”, explicó el profesor.

Markowitz dijo también que la Gran Manzana debería añadir medidas de seguridad adicionales para evitar que los agentes federales entren a los refugios sin permiso del personal que labora ahí.

“Tenemos un problema central: una agencia sin ley que parece no estar sujeta a las leyes”, manifestó Markowitz sobre los agentes del DHS y de ICE.

Por su parte, la profesora de derecho de inmigración de CUNY y directora de la clínica de la facultad de derecho de CUNY, Talia Peleg, que verificó los informes, dijo que el arresto del 20 de febrero y otros errores cometidos por los empleados del refugio señalan la necesidad de fortalecer las leyes santuario de la ciudad.

“La ley no tiene suficiente fuerza”, apuntó Peleg.

