Miss Universo cierra sus oficinas en México tras escándalos de Raúl Rocha

Tras señalar la existencia de “ataques infundados” y un clima de “incertidumbre jurídica”, la organización Miss Universe informó que cerrará sus oficinas administrativas en la Ciudad de México y que, de manera temporal, centralizará todas sus operaciones exclusivamente en Nueva York.

De acuerdo con la información difundida a través de un comunicado, la determinación responde a un análisis profundo de las condiciones actuales de México, las cuales, según la organización, no garantizan un entorno estable ni seguro para el desarrollo adecuado de las actividades de una entidad internacional de este tamaño.

“Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de la situación actual en México, la cual no ofrece un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”.

El comunicado, firmado por Raúl Rocha Cantú, detalla que entre los elementos evaluados se encuentran diversos factores que afectan la operación institucional.

“Entre los factores considerados se encuentran la incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”, señala el texto.

Rocha Cantú, presidente de Miss Universe y empresario de origen mexicano, enfrenta actualmente una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia mexicana por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y combustible.

Finalmente, el documento lamenta que México pierda la posibilidad de consolidarse como un punto clave dentro de la organización internacional y subraya que la medida busca salvaguardar su continuidad futura.

“México ha perdido la oportunidad de consolidarse como un centro estratégico dentro de una de las organizaciones globales más reconocidas del mundo. Esta decisión se ha tomado con firmeza y responsabilidad, teniendo como prioridad el futuro a largo plazo de la Organización Miss Universe”.

