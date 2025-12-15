Miss Finlandia es despojada de su título tras ser acusada de racista por controversial foto

Sarah Dzafce fue despojada de su título Miss Finlandia 2025 luego de la publicación de una polémica foto que fue catalogada como racista.

La modelo de 22 años representó a Finlandia el pasado 21 de noviembre en el certamen Miss Universo en Tailandia. Sin embargo, casi un mes después tuvo que entregar la corona a la primera finalista, Tara Lehtonen, el pasado 11 de diciembre.

Esta decisión se tomó luego de que Dzafce compartió en sus redes sociales una foto en la que aparecía estirando la comisura de sus ojos para parecer que estuviesen rasgados y escribió “Kiinalainen kaa yömäs” (que traducido al español quiere decir “comiendo con un chino”). Esta imagen recorrió las redes sociales y fue catalogado como un gesto racista.

Durante una conferencia en Helsinki, la organización de Miss Finlandia dio a conocer la decisión de retirar el título a Dzface, quien ofreció disculpas en declaraciones con la prensa.

“Quiero comenzar ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que he lastimado, especialmente a la comunidad asiática. Espero que esta acción demuestre la seriedad con la que nos tomamos la situación. El racismo nunca es aceptable”, declaró Dzafce en la conferencia de prensa. La modelo aseguró que la decisión fue tomada en conjunto con la organización y le envió sus mejores deseos a su sucesora.

Tras la polémica generada por la foto, Dzafce recurrió a sus redes sociales para disculparse por la foto que publicó y aseguró que no quiso causar daño. Entiendo perfectamente que mis acciones han generado malestar en muchas personas y lo lamento profundamente. Quiero disculparme especialmente con quienes se han visto afectados personalmente por esta situación”, escribió en un texto publicado en su cuenta de Instagram.

La modelo de 22 años resaltó que como Miss Finlandia tiene una enorme responsabilidad. “Esa no era mi intención en absoluto. El título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Responsabilidad por cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a las personas. Sé que aún tengo mucho que crecer. Una de las cosas más importantes para mí es el respeto a las personas, sus orígenes y diferencias. Lo que me importa es que todos puedan ser ellos mismos y ser tratados con dignidad. Asumo la responsabilidad de mis acciones y aprenderé de esto. En el futuro, quiero demostrar con hechos, más que con palabras, qué tipo de Miss Finlandia soy”, dijo.

