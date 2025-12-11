Ximena Navarrete habla del escándalo con Fátima Bosch en Telemundo 

Ximena Navarrete, la segunda mexicana que conquistó en el 2010 la corona del Miss Universo, habló en su cuenta en Instagram de la controversia que ha protagonizado Fátima Bosch, quien ha tenido un inicio de reinado bastante controversial.

En una dinámica de preguntas y respuestas, le consultaron a la ex reina de belleza qué le pareció la entrevista que le hicieron a su compatriota en el programa Pica y se Extiende, de la cadena Telemundo.

Ante esto, contestó: “Niños…. La cosa es que hoy todo se viraliza y se hace enorme por las redes. Me atrevo a decir que a todas las que hemos tenido este puesto nos ha tocado más de una vez estar en una situación de preguntas que no son fáciles de responder y abordar. El tener estos puestos tiene su parte muy bonita, pero también su parte difícil. Estoy segura de que todas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos”.

Ximena Navarrete habla del escándalo del Miss Universo 2025

Previo a esto, le preguntaron a Ximena qué pensaba de la falta de apoyo de Andrea Meza hacia Fátima Bosch, a lo que ella respondió: “Amigas yo no tengo opinión acerca de eso, Andrea estuvo de jurado y ella sabe lo que pasó y también lo que no pasó en esta edición 74 de Miss Universe. Yo no tengo nada que opinar. Yo no fui jurado de MU este año, de hecho ya se habrán dado cuenta de que desde la edición pasada que fue en otro concurso no estuve presente, me invitaron, pero no me siento cómoda cuando las cosas en la organización no las veo claras”.

Además de esto, comentó: “Y en el pasado yo no me presentaba al evento aunque muy amablemente me invitaron. No he querido prestar mi nombre ni mi imagen a algo que en mi personal punto de vista le falta el toque elegante, clásico, respetuoso, entre muchas otras más”.

Ximena Navarrete consideró que el concurso no tiene la reputación por la que antes se le conocía. “La plataforma que era antes que si empoderaba y si daba respeto a las concursantes (no lo veo claro hoy en día) por eso me he mantenido al margen, apoyando a México 🇲🇽 siempre porque yo ya estuve ahí y sé lo que se siente. Respeto a Andrea y también a Fátima”, afirmó.

Fátima Bosch se ha convertido en una de las Miss Universo más controversiales, pues desde que ganó su concurso nacional ha estado envuelta en señalamientos y críticas.

