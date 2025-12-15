Ansiedad de habitantes “aumentó” en medio de la persecución del sospechoso del tiroteo de Brown, advierte su alcalde

La ansiedad entre los residentes de Rhode Island “ha aumentado” luego de que una persona que las autoridades consideraban de interés fuera puesta en libertad, la cual se produce en medio de la búsqueda del principal sospechoso del fatal tiroteo que cobró la vida de dos estudiantes de la Universidad de Brown el pasado sábado.

Brett Smiley, alcalde de Providence, reconoció el incremento en la preocupación pública. “Entendemos que existe un alto grado de ansiedad y, tras la liberación de esta persona anoche, entiendo que el nivel de ansiedad haya aumentado en nuestra comunidad”, declaró Brett Smiley, alcalde de Providence a ABC News.

A pesar de esto, el alcalde enfatizó que la situación actual no presenta un riesgo nuevo, pero “no es diferente a lo de hace un día”, cuando no han recibido ninguna amenaza creíble contra la comunidad.

La investigación y búsqueda se mantienen activas

Por su parte, las autoridades federales y locales continúan con la investigación del incidente, ocurrido en un edificio académico de Providence.

Una persona que había sido arrestada la madrugada del domingo como “persona de interés” fue liberada más tarde ese mismo día. Los oficiales indicaron que no existían motivos suficientes para mantenerla bajo custodia.

“Esta noche anunciamos la liberación de la persona en cuestión. La investigación ha continuado y se mantiene activa entre todas las agencias”, confirmó el Departamento de Policía de Providence. “Desde la primera llamada al 911, no hemos recibido ninguna amenaza específica contra nuestra comunidad”.

Detalles sobre la liberación

El alcalde Smiley se abstuvo de confirmar si la persona liberada estaba completamente desvinculada del caso o si el agresor era un estudiante o alguien externo al campus.

“No podemos comentar sobre eso y estamos explorando todas las pistas posibles”, mencionó Smiley.

La persona liberada el domingo había sido capturada alrededor de las 3:45 a.m. en un hotel en Coventry. Fuentes policiales y la policía de Coventry indicaron que se trataba de un hombre de unos veintitantos años, originario de Wisconsin, quien presuntamente tenía dos armas al ser detenido.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, explicó la decisión de liberarlo: “No había base” para mantener a la persona detenida. Neronha añadió que la investigación a veces requiere ajustes: “A veces vas en una dirección y tienes que reagruparte y tomar otra. Eso es exactamente lo que ha pasado en las últimas 24 horas, más o menos”.

El tiroteo resultó en dos fallecidos y nueve heridos, según reportaron las autoridades. La presidenta de la universidad, Christina H. Paxson, describió el suceso como una jornada de “violencia armada devastadora” en un comunicado.

