Premio acumulado del Powerball asciende a los $1,100 millones

El premio mayor del Powerball continúa creciendo y ya se ubica en un estimado de $1,100 millones de dólares, luego de que el sorteo del sábado por la noche no arrojara un ganador del bote principal. La cifra vuelve a colocar a esta popular lotería estadounidense en el centro de la conversación nacional y alimenta la expectativa de cara al próximo sorteo, programado para este lunes por la noche.

Los números ganadores del sábado fueron 1, 28, 31, 57 y 58, con el Powerball adicional 16. A pesar de que ningún boleto acertó la combinación completa necesaria para reclamar el premio mayor, el sorteo sí dejó historias destacadas. 2 boletos ganadores obtuvieron premios de $,2 millones cada uno, según informaron autoridades de la lotería, y fueron vendidos en Carolina del Norte y Pensilvania.

Para muchos jugadores, este tipo de resultados mantiene viva la motivación de participar en cada sorteo, especialmente cuando el monto acumulado supera la barrera simbólica de los $1,000 millones.

El segundo premio mayor del año por encima de los $1,000 millones

El actual pozo se convierte en el segundo premio mayor del Powerball que alcanza al menos los $1,000 millones en lo que va del año. En septiembre, 2 ganadores, uno en Texas y otro en Missouri, se repartieron un jackpot de $1,787 millones, considerado el segundo más grande en la historia de la lotería en Estados Unidos.

El récord absoluto sigue siendo el premio de $2,040 millones, ganado en 2022, una cifra que marcó un hito y consolidó al Powerball como una de las loterías más atractivas y mediáticas del país. Desde entonces, cada vez que el premio mayor se aproxima a esos niveles, el interés público se dispara.

Un fenómeno que solo se ha visto en la última década

Los premios de $1,000 millones no siempre formaron parte del panorama de las loterías estadounidenses. De hecho, solo se han registrado durante la última década. El primero de ellos se otorgó en 2016, cuando el Powerball alcanzó un valor de $1,586 millones, repartido entre varios ganadores.

Especialistas señalan que este fenómeno está ligado a cambios en las reglas del juego, que redujeron las probabilidades de acertar el premio mayor, así como a la venta masiva de boletos en todo el país. El resultado ha sido una combinación de jackpots cada vez más altos y períodos más largos sin ganadores del primer lugar.

Anualidad o pago único: la gran decisión

Aunque el monto anunciado acapara titulares, no todos los ganadores reciben realmente la cifra total que se promociona. En el sorteo del sábado, los $1,000 millones solo se habrían pagado completos si el ganador hubiera optado por la anualidad, una modalidad que consiste en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años. Esta opción tiene en cuenta los intereses que genera el dinero con el paso del tiempo.

La alternativa es elegir el pago único en efectivo, que representa el valor real del premio acumulado el día del sorteo. Para el próximo lunes, esa suma se estima en $503,4 millones. Tanto la anualidad como el pago único se anuncian antes de impuestos, por lo que el monto final que recibe el ganador suele reducirse de manera significativa tras las deducciones federales y estatales.

La opción más popular entre los ganadores

Pese a la diferencia entre ambas modalidades, la mayoría de los ganadores del Powerball y Mega Millions suele inclinarse por el pago único. La posibilidad de disponer de una gran suma de dinero de inmediato, invertirla o administrarla según sus propios planes pesa más que la promesa de pagos anuales a largo plazo.

Mientras tanto, el premio mayor sigue acumulándose y la atención se centra en el sorteo del lunes por la noche, cuando un nuevo boleto podría convertir a su propietario en el próximo multimillonario del Powerball. Hasta entonces, la ilusión permanece intacta y millones de jugadores en Estados Unidos volverán a probar suerte con la esperanza de hacer historia.

