Rob Reiner discutió con su hijo Nick en la fiesta de Conan O’Brien un día antes de su muerte

El actor y director estadounidense Rob Riener llevó a su hijo Nick Riener a una fiesta organizada por Conan O’Brien para “vigilarlo”, según informó Rolling Stone. Esto ocurrió un día antes de que Rob Riener y su esposa Michele Singer fueran asesinados en su hogar. Nick Riener fue arrestado por la policía como el principal sospechoso del crimen.

Nick Riener tenía una complicada relación con sus padres y durante mucho tiempo luchó contra la drogadicción. Según informaron fuentes a TMZ, durante la fiesta el hombre de 32 años mostró un comportamiento antisocial. Fuentes informaron que Rob y Nick Riener tuvieron una fuerte discusión durante la fiesta. De acuerdo con el mencionado medio, la pareja había tenido dificultades para lidiar con Nick, quien padecía de problemas de salud mental y supuesto abuso de sustancias.

Un día después de esa fiesta Rob Riener y Michele Singer fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles.El Departamento de Policía de Los Ángeles determinó que la pareja fue víctima de homicidio y que Nick Reiner sería el responsable del asesinato de sus padres.

Nick Reiner fue arrestado bajo sospecha de homicidio y permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras la policía presenta su caso ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

La familia Reiner luchó contra las adicciones de Nick. A los 15 años ingresó en rehabilitación para superar la drogadicción. Años después de superar la drogadicción, Nick coescribió la película semiautobiográfica Being Charlie , que trata principalmente sobre la relación entre un hijo con problemas y un padre famoso, dirigida por Reiner. Este proyecto acercó más a padre e hijo.

“Quiero decir, ya sabes, nos metimos en problemas [pero]… todo el proceso para mí, me hizo entenderlo mucho más y creo que me convirtió en un mejor padre, espero que así haya sido”, dijo Rob, quien dirigió la película.

Rob confesó en el estreno de TIFF de Being Charlie en 2015 cómo la historia le hizo reflexionar sobre el manejo que tuvieron sobre las adicciones de su hijo.

“Cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró Rob al medio.

