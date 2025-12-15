Sentencian a 20 años de prisión a inmigrante por agredir a agente de ICE en Kansas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este lunes que Diego Barrón-Esquivel, un inmigrante indocumentado de origen mexicano, fue sentenciado a 20 años de prisión federal por agredir violentamente a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Wichita, Kansas.

Según el DHS, los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2025, cuando dos agentes del ICE intentaban arrestar a Barrón-Esquivel en el marco de una investigación relacionada con el presunto acoso reiterado a su exesposa.

Durante el procedimiento, el hombre supuestamente se resistió al arresto y atacó a uno de los oficiales.

De acuerdo con el comunicado, Barrón-Esquivel habría golpeado al agente en la cara y la cabeza y, posteriormente, lo habría estrangulado utilizando el cordón de su placa. El oficial estuvo a punto de perder el conocimiento antes de lograr liberarse.

El sospechoso huyó del lugar, pero fue detenido más tarde por la policía local.

Largo historial criminal, según DHS

El DHS señaló que Barrón-Esquivel contaba con un extenso historial criminal previo, que incluye arrestos por presunta violencia doméstica, violaciones de órdenes de protección, daños a la propiedad, robo con agravantes, hurto grave, restricción de la libertad, posesión de parafernalia de drogas y uso indebido de un vehículo, entre otros cargos.

“Este inmigrante ilegal, criminal y bárbaro […] golpeó violentamente a uno de nuestros oficiales en la cara y la cabeza y luego comenzó a estrangularlo con el cordón de su propia placa”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, según el comunicado del DHS.

La funcionaria añadió que los agentes enfrentan “un aumento del 1150 % en la violencia” durante este tipo de arrestos y subrayó que “si alguien pone la mano sobre las fuerzas del orden, será procesado con todo el peso de la ley”.

Barrón-Esquivel se declaró culpable el 3 de diciembre de 2025 de un cargo de agresión forzosa contra un oficial federal y fue condenado a la pena máxima prevista por la ley, 20 años de prisión federal, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS indicó además que Barrón-Esquivel ingresó a Estados Unidos en una fecha y por un lugar no determinados.

