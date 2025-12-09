Arrestan a gemelos de Nueva Jersey por presuntas amenazas a Tricia McLaughlin y agentes de ICE

Dos hermanos gemelos de Absecon, Nueva Jersey, fueron arrestados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por presuntamente amenazar con disparar a su subsecretaria, Tricia McLaughlin y exhorar a “dispararle” a agentes de ICE.

El DHS y el equipo SWAT del Departamento de Policía de Absecon llevaron a cabo un operativo conjunto este martes en la mañana, ejecutando una orden de registro y arresto. Los detenidos fueron identificados como Antonio Román Flores y Emilio Román Flores, ambos ciudadanos estadounidenses.

Los gemelos están actualmente bajo custodia del Departamento de Policía de Absecon y enfrentan una combinación de cargos estatales y federales graves, informó la Oficina de Asuntos Públicos del DHS en un comunicado de prensa.

Emilio Roman-Flores está siendo acusado de posesión ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, conspiración, amenazas terroristas, coerción criminal, amenazas y acoso cibernético. Por su parte, Ricardo Antonio Roman-Flores recibió cargos de conspiración y amenazas terroristas.

Foto: Oficina de Asuntos Públicos del DHS

ICE se manifiesta tras los hechos

Todd Lyons, el director interino de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), emitió una declaración sobre las detenciones y el aumento de amenazas hacia el personal.

“Que esto sirva de advertencia a cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes del orden público”, declaró Lyons. “Los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos con todo el rigor de la ley. No les tenemos miedo”.

Apuntó que la retórica “extrema” de los medios de comunicación, los políticos santuario y los activistas está llevando directamente a que nuestros agentes del orden público se enfrenten a un aumento del 8,000% en las amenazas de muerte en su contra.

“Si amenazan a nuestros agentes del orden público o al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los perseguiremos y serán procesados ​​con todo el rigor de la ley”, sentenció.

