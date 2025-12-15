Sergio Mayer Mori envía mensaje luego de ser eliminado de La Granja VIP

El cantante Sergio Mayer Mori quedó a un paso de la final en el reality show La Granja VIP, de Azteca Uno, competencia en la que se convirtió en uno de los participantes más mediáticos de esta primera edición.

Poco después de que anunciaran que el público no votó lo suficiente para que se quedara, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori dijo: “Voy a empezar diciendo lo agradecido que estoy y lo privilegiado que soy al haber sido parte de este proyecto tan hermoso, que a diferencia de los demás realities tiene una conexión con la naturaleza y los animales”.

El joven, quien tuvo varios momentos virales dentro de la competencia, comentó: “Me faltó solo una semanita. Yo sí me veía en la final, pero no pasa nada, lo cual me da tiempo de hacer mis cositas acá afuera, antes de que llegue Navidad”.

Destacó que se siente feliz y agradecido de cómo se dio todo, pues se convirtió en uno de los granjeros más fuertes de esta temporada.

“He escuchado que hay gente allá afuera que está escuchando mi música y estoy muy agradecido por eso. Esa fue toda la razón por la que entré a este lugar, espero que les esté gustando y que estén conectando con el proyecto”, afirmó.

Seguidores del programa le enviaron mensajes de felicitación por su papel en este programa. “Me quedo contigo Sergio ¡Fuiste lo mejor de La Granja y eres un ganador! Tu ganaste el cariño de un público que permanecerá contigo, esto es solo el comienzo, lograste todo lo que querías obtener de este proyecto, y lo mejor está por venir”, le escribieron.

Otros comentarios que le dejaron fueron: “¡Te queremos Sergio! Los que no somos fans ciegos, sabemos que tu lugar era hasta la gran final. El príncipe de México y el rey sin corona”, “Hizo su trabajo el chico, hubo momentos que me caía medio mal, pero a veces bien. En resumen es buen muchacho. Felicidades Sergio”.

