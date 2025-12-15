Town Food Service llama a devolver las cacerolas de aluminio por el riesgo de que filtren plomo a los alimentos

Tras la alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre varios lotes de utensilios de cocina elaborados con una aleación de aluminio que suponen un riesgo de filtración de plomo a los alimentos, la empresa Town Food Service Equipment Co., Inc. de Brooklyn, NY, retira del mercado cacerolas de aluminio distribuidas en 35 estados, un territorio y una ciudad de Canadá.

Esta es una de las 19 marcas reportadas en la lista de productos que pueden estar contaminadas con plomo (Pb), que puede filtrarse en los alimentos. Town Food Service Equipment Co. envió las cacerolas a distribuidores autorizados de equipos de servicio de alimentos, que incluyen minoristas, entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de noviembre de 2025.

El retiro se da en medio de un programa de muestreo de la FDA que reveló que los productos terminados contenían plomo lixiviable, lo que llevó a Town Food a cesar la producción y distribución del producto mientras la FDA y la empresa continúan su investigación.

El reporte de retiro de las cacerolas indica que son de cuatro tamaños y tienen capacidades que van desde 1 cuarto hasta 3 cuartos, tienen graduaciones en el interior y un asa de acero chapado remachada al cuerpo.

¿Cómo identificar el producto?

Revisa tu cacerola Town Food Service. El riesgo es real, especialmente para niños. Crédito: FDA | Cortesía

Las cacerolas, cajas o bolsas que las contienen pueden estar marcadas con uno de los siguientes números de artículos o SKU:

35400 Cacerola de aluminio Town Brand de 1 cuarto de galón 843784003559

Cacerola de 843784003559 35401 Cacerola de aluminio Town Brand de 1 1/2 cuartos 843784003566

Cacerola de 843784003566 35402 Cacerola de aluminio Town Brand de 2 cuartos 843784003573

Cacerola de 843784003573 35403 Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón de la marca Town 843784003580

Las cacerolas retiradas del mercado se distribuyeron en Alabama (AL), Arizona (AZ), Arkansas (AR), California (CA), Colorado (CO), Dakota del Sur (SD), Florida (FL), Georgia (GA), Illinois (IL), Kentucky (KY), Luisiana (LA), Maine (ME), Maryland (MD), Massachusetts (MA), Míchigan (MI), Minesota (MN), Misisipi (MS), Misuri (MO), Nevada (NV), Nueva Jersey (NJ), Nuevo México (NM), Nueva York (NY), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Pensilvania (PA), Puerto Rico, Rhode Island (RI), Carolina del Norte (NC), Carolina del Sur (SC), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Vermont (VT), Virginia Occidental (WV), Washington (WA), y la ciudad de Quebec, Canadá.

¿Cuáles son los efectos del plomo?

Aunque no se han reportado enfermedades hasta la fecha, las autoridades sanitarias advierten de los riesgos de la exposición por plomo, un metal tóxico para los humanos que puede afectar a personas de cualquier edad o estado de salud. No hay un nivel seguro de exposición al plomo.

Los estudios advierten que incluso niveles bajos de exposición al plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente en niños y fetos.

Una de las formas de contaminarse con plomo es a través del consumo de alimentos con niveles elevados de plomo, lo que puede elevar los niveles de plomo en la sangre.

En niños y bebés aumenta el riesgo de la toxicidad por plomo debido a su menor tamaño corporal, metabolismo y rápido crecimiento. Sin embargo, con niveles bajos, es posible que los niños no presenten síntomas evidentes, advierte la FDA.

Entre los síntomas frecuentes en niños destacan: problemas de aprendizaje, bajo coeficiente intelectual y cambios de comportamiento. Con niveles más altos de exposición al plomo, las personas pueden experimentar fatiga, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos o cambios neurológicos.

¿Qué hacer si compró cacerolas de aluminio?

La empresa llama a los consumidores que hayan comprado y tengan en su poder alguno de los productos a regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso completo.

Además, tiene a disposición de los clientes el 718-388-5650 de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este, para atender a los clientes. También pueden enviar un correo electrónico a recall@townfood.com.

Sigue leyendo: