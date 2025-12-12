Alerta desde Nueva York: Retiran canela “Lucky Foods” en 14 Estados por altos niveles de plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido una alerta de salud: un lote de canela en polvo de la marca Lucky Foods, distribuida por TBC Distribution Corporate de Nueva York, está siendo retirado del mercado debido al riesgo de contener altos niveles de plomo.

La preocupación es seria, especialmente porque la FDA ya ha sacado del mercado al menos 19 marcas de canela antes de esta actualización, dada la vulnerabilidad y los riesgos para la salud que esto representa, en particular para niños, ancianos, mujeres embarazadas y otras personas sensibles.

Identifica el producto afectado

La FDA publicó en su sitio oficial una imagen del producto para facilitar la identificación por parte de los compradores. Crédito: FDA | Cortesía

Para garantizar la seguridad, es vital que los consumidores revisen si tienen este producto. La canela en polvo de Lucky Foods fue distribuida a una amplia variedad de minoristas, incluyendo tiendas de comestibles, supermercados, panaderías y restaurantes, en catorce estados del país, entre ellos Nueva York y Nueva Jersey.

El producto se presenta en empaques de 40 gramos y se distribuyó entre el 11 de abril de 2025 y el 1 de septiembre de 2025 en California, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur y Texas. El empaque es una bolsa de 40 g envasada al vacío o en atmósfera modificada, con una etiqueta marrón que resalta la marca Lucky Foods. La fecha de caducidad que se debe verificar es el 15/09/2027, impresa en la parte inferior de la etiqueta posterior.

Este problema fue descubierto después de que un análisis realizado por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York (NYSAGM) diera positivo para niveles elevados de plomo.

Los riesgos de la exposición al plomo

La exposición al plomo puede ser insidiosa. La FDA nos recuerda que las exposiciones breves a niveles muy bajos podrían no manifestar síntomas evidentes de inmediato, siendo, en algunos casos, el aumento de los niveles de plomo en sangre el único indicador claro. Sin embargo, la exposición aguda a niveles más altos o la exposición crónica es alarmante:

En adultos , se asocia con disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos.

, se asocia con disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos. En niños, la afectación es aún más grave, causando daños permanentes en el sistema nervioso central, que pueden derivar en trastornos del aprendizaje, defectos del desarrollo y otros problemas de salud a largo plazo.

En caso de haber adquirido el producto, la recomendación inmediata es evitar su consumo. Se insta a los clientes a descartarlo o regresarlo al lugar de la compra. Para cualquier duda o comentario, puedes comunicarte con la empresa al 718-444-5556, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este.

