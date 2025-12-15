Trump: El acuerdo de paz en Ucrania está “más cerca que nunca”

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que las gestiones lideradas por su gobierno para poner fin a la guerra en Ucrania atraviesan su momento más avanzado al asegurar que se está “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo de paz, tras los contactos mantenidos por Washington con Kiev y con gobiernos europeos durante el fin de semana.

El presidente hizo esas declaraciones en la Casa Blanca, donde explicó que sostuvo una “muy buena conversación” con líderes europeos y remarcó que existe un respaldo amplio a la iniciativa estadounidense.

“Creo que ahora estamos más cerca que nunca”, insistió Trump, al referirse al estado de las negociaciones.

Según el mandatario, los aliados europeos comparten el objetivo de poner fin al conflicto. “Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin”, dijo, al subrayar que cuenta con un “apoyo enorme” por parte de Europa para avanzar con el plan presentado por su Administración.

Trump también se refirió a la postura de las partes enfrentadas y reconoció las dificultades para cerrar un entendimiento.

“En este momento, Rusia quiere que termine, pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania”, afirmó. Aun así, sostuvo que “las conversaciones están avanzando muy bien”.

Cumbre en Berlín

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que enviados estadounidenses se reunieran en Berlín con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con funcionarios europeos para revisar la propuesta de paz impulsada por Washington.

Altos funcionarios de la Administración describieron esos encuentros como “realmente positivos en casi todos los aspectos”.

De acuerdo con esas fuentes, Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad de “nivel platino”, comparables a los compromisos recogidos en el Artículo 5 de la OTAN, que establece la defensa colectiva ante una agresión.

El plan no contempla el despliegue de tropas estadounidenses, pero sí mecanismos de disuasión, verificación y desescalada.

El eventual acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense, un paso que Trump estaría dispuesto a promover si las negociaciones concluyen con un entendimiento definitivo.

Sigue leyendo: