White Castle retira del mercado más de 1,000 cajas de hamburguesas Original Sliders congeladas

Un lote de 1,021 cajas de sus envases congelados de 4 unidades de Original Sliders de White Castle, distribuidas entre agosto y octubre de 2025 en 50 estados del país, es retirado del mercado por un error de envasado. Las mini hamburguesas de queso y jalapeño se colocaron en un envase incorrecto, y la leche y la soya no figuran como ingredientes ni alérgenos en el envase.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) explica que hay riesgo para las personas alérgicas que compraron Original Sliders congeladas, ya que el envase podría contener Jalapeño Cheese Sliders.

El producto contiene leche y soya, alérgenos no declarados en la etiqueta del envase, que puede generar reacciones de leves a graves a los consumidores con alergia o sensibilidad a la leche o la soja corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen el producto.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores a verificar la información de producto retirado del mercado, sobre todo si lo compraron en tiendas de conveniencia en posiblemente los 50 estados donde fueron enviadas por la empresa.

Es importante que los consumidores verifiquen el empaque de las originales Sliders de la marca White Castle, que van en una caja de cartón azul y blanca con el código UPC n.° 0-82988-02969-3, incluyen paquetes de dos Sliders envueltos individualmente.

También llevan los códigos de lote retirados son 9H203521 y 9H203522, impresos dentro de una barra azul claro en el panel final de la caja y la fecha de caducidad.

Las mini hamburguesas en su presentación de 4 Original Sliders tienen una conservación en congelador de 270 días con fecha de caducidad: 18 de abril de 2026, por lo que se aconseja revisar los refrigeradores y congeladores.

“Tenga en cuenta que solo los códigos de lote completos indicados anteriormente están incluidos en el retiro. Cualquier producto que no incluya los ocho caracteres de los códigos de lote indicados anteriormente no está incluido en el retiro”, advierte la FDA en su sitio web.

Los consumidores que adquirieron el producto retirado debe devolverlo al lugar de la para obtener un reembolso completo. En caso de dudas o comentario pueden comunicarse con White Castle al 1-800-843-2728 (las 24 horas, de domingo a sábado).

