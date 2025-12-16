Adamari López revela la razón que la llevó a tomarse una foto con Gerard Piqué

Adamari López y Chiquibaby contaron secretos de su vida privada en un nuevo capítulo de “Ada y Chiqui De Show”, sorprendiendo a sus seguidores con anécdotas inéditas. Entre ellas, destaca la foto que la boricua compartió con Gerard Piqué, quien ha estado en el centro de atención tras su separación de Shakira. La imagen generó revuelo, pues en su momento, ella había expresado críticas hacia él, pero ahora se animó a tomarse una selfie.

La razón que llevó a Adamari a acercarse a Piqué fue muy especial: su hija Alaïa. Como amante del fútbol, la conductora quiso hacerle un regalo a su pequeña. “Yo decía, ‘no quiero perder la oportunidad de hacerme una foto y enviársela a mi hija'”, dijo. La emoción de la mamá fue tal que decidió levantarse y acercarse a la figura del deporte, sin pensar en las posibles críticas o prejuicios.

Adamari comenzó a caminar rápidamente hacia Piqué y la escena fue espontánea y llena de simpatía: “Con mis piernas cortitas empecé a caminar rapidín hasta que llegué casi detrás de él y le digo: ‘Gerard'”. Luego, explicó cómo fue el momento: “Ahí estaba yo detrás para la foto para mi hija”. Con respeto y un poco de nerviosismo, agregó: “‘Gerard’, él se volteó y le dije, ‘perdón, sé que estás con tus hijos, pero ¿te molestaría si me das una foto?'”.

Piqué respondió amigable y le dijo: “Bueno, va”. La interacción fue breve pero significativa, y Adamari aseguró que el momento fue muy positivo. “Super lindo, después vinieron todas las demás a hacerse más fotos. Se portó muy bien”, recordó con gratitud. Para ella, esa experiencia quedó marcada por la ilusión de su hija y la amabilidad del exfutbolista, quien mostró una actitud respetuosa ante la petición.

La conductora ha explicado que, aunque en el pasado tuvo opiniones distintas sobre Piqué, en ese momento solo pensaba en la alegría de su hija. La interacción fue un ejemplo de cómo, a veces, las acciones impulsivas pueden convertirse en momentos memorables y positivos.

Ese momento para ella revela también el lado humano, mostrando que detrás de las cámaras y la fama, hay madres y personas que buscan momentos especiales con sus seres queridos. Lo sucedido con Adamari y su foto con Gerard Piqué seguramente será recordada por sus fans como un ejemplo de sencillez y cariño familiar, además de demostrar que, a veces, las pequeñas acciones pueden tener un gran significado.

