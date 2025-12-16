Carlos Adyan defiende su entrevista a Fátima Bosch tras críticas y polémicas

Carlos Adyan, en los últimos días, ha recibido el apoyo de aquellos que estuvieron de acuerdo con la entrevista que le hizo a Fátima Bosch, Miss Universo 2025. Sin embargo, otros no han dejado de criticarlo, dado que, por sus interrogantes, la modelo decidió retirarse del canal de televisión y no seguir cumpliendo con los compromisos que tenía en Telemundo, y ahora él se defiende.

La periodista de entretenimiento, Flor Rubio, rechazó la entrevista que él le hizo a la modelo, siendo así como no tuvo temor alguno de ser tajante con Carlos, y ella aseguró que bajo ninguna circunstancia llegó a ser cuidadoso con las preguntas que realizó, aun sabiendo que eran temas delicados y posiblemente de algunos casos no le correspondería responder. Él le envió un mensaje tras sus duras críticas.

El boricua se preguntó qué es lo que se puede esperar de la periodista de 54 años, que según él, durante su larga trayectoria profesional no habría buscado hacer algo diferente en el medio y que, desde su percepción, solamente buscaría sollozar de manera constante para atraer la atención de algunos televidentes. No finalizó sin antes decirle a Flor que ella nunca está lista para ver a una persona que haga las cosas mejor que como ella las hace.

“¿Qué puedes esperar de Flor Rubio, que nunca se ha reinventado en el medio? Sigue siendo la que llora sin sentido en TV y envidia a cada periodista que hace una entrevista mejor que ella. Ah, y que mendiga trabajo en cadenas extranjeras. Besos, mi Flor”, le escribió en la publicación.

Rubio dijo lo siguiente de Carlos: “Tú sabes cuándo tienes que llegar con una pregunta fuerte, con un tono suave. Esa también es una habilidad de un periodista. Todos aquí sabemos cómo equilibrar, para no violentar, para no lastimar. Hay un momento en donde él le dice: ‘A otras reinas de belleza en otros momentos las hemos tratado bien y hemos preguntado lo que se debe; a ti no, a ti hay que preguntarte otras cosas’. Esto es profundamente violento. Ahí mismo la separa”.

A través de Instagram, le escribieron: “Lo que sucede es que no eres periodista, eres conductor, y si te vas a atrever a hacer ese tipo de entrevistas amarillistas, por lo menos estudia”. El presentador de televisión no dudó en responderle: “Antes de pedirme estudiar, estudia tu comentario. Graduado de Florida International University con todos los honores. ¿Y tú?”.

Sigue leyendo:

· Flor Rubio critica a Carlos Adyan por sus preguntas en una entrevista: “Se equivocó”

· ¿Qué dijo Carlos Adyan luego de que Fátima Bosch abandonara entrevista que le hizo?

· Nuevo escándalo de la Miss Universo 2025: Fátima Bosch se molesta y abandona entrevista con Telemundo