Flor Rubio critica a Carlos Adyan por sus preguntas en una entrevista: “Se equivocó”

Flor Rubio es reconocida por su trabajo en el mundo del espectáculo en México y aprovechó para reaccionar sobre la entrevista que Carlos Adyan le hizo el pasado domingo a la nueva Miss Universo 2025, Fátima Bosch, en la cual ella prefirió retirarse de Telemundo y no seguir con los compromisos que tenía pautados con la cadena.

People en Español reseñó que Rubio aseguró que, al momento de realizar una entrevista, siempre es obligatorio mantener un “tono adecuado “. Además, ella entiende que, en un momento como ese, no solamente es necesario hacer interrogantes, sino asumir toda la obligación que eso conlleva: “Por supuesto que las preguntas hay que hacerlas, pero también, como periodista, llevas una responsabilidad”.

Rubio destacó que todo presentador está consciente de cómo se debe hacer una pregunta que sabe que podría causar un gran impacto en la sociedad, y más si esa persona se ha convertido en los últimos días en tendencia. Por ello, rechazó cualquier tipo de comentario que se haga con la intención de incomodar a la persona que fue invitada a un espacio de entretenimiento.

“Tú sabes cuándo tienes que llegar con una pregunta fuerte, con un tono suave. Esa también es una habilidad de un periodista. Todos aquí sabemos cómo equilibrar, para no violentar, para no lastimar. Hay un momento en donde él le dice: ‘A otras reinas de belleza en otros momentos las hemos tratado bien y hemos preguntado lo que se debe; a ti no, a ti hay que preguntarte otras cosas’. Esto es profundamente violento. Ahí mismo la separa”, añadió.

La periodista no quiso finalizar su intervención sin antes agregar que Carlos sí cometió un error y no se dirigió correctamente hacia Fátima cuando le estaba haciendo preguntas, como por ejemplo consultarle sobre la presunta investigación que tendría abierta Raúl Rocha, dueño del Miss Universo, tema del que ella no tendría que opinar por no verse afectada directamente.

“Escucha el tono con el que dijo ese texto y te darás cuenta de que, claro que se equivocó, claro que utilizó un tono inadecuado porque, cuando vas a hacer preguntas tan rudas, debes tener la sensibilidad para poder realizarlas, y él no la tiene. Tan es así que ella, en todo su derecho, dijo: ‘Con la pena, yo no continúo con esta entrevista’“, agregó.

