Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, lamenta la muerte de su exsuegro

Chris Pérez, viudo de la cantante Selena Quintanilla, lamentó la muerte de su exsuegro Abraham Quintanilla, quien falleció a los 83 años el pasado 13 de diciembre.

El guitarrista dedicó un sentido mensaje a la memoria del productor musical y padre de su difunta esposa, con quien tenía una buena relación llena de admiración y respeto mutuo.

Pérez publicó una foto con Abraham Quintanilla en su cuenta de Instagram y resaltó las cualidades del productor musical. “Este hombre aquí… no había mejor sensación que saber que me respaldaba. Poderoso, decidido, una fuerza de la naturaleza. Un hombre original y la definición de amor duro… cuando hacía falta… Pero también era todo amor, cariño y protección”, escribió en la publicación.

Asimismo confesó que con el paso del tiempo comprendió mucho más la forma de ser de su exsuegro y aseguró que se esforzó mucho por ganarse su respeto.

“Cuando vivía el momento, con todos mis complejos, no me daba cuenta de lo especial que era… y me esforcé mucho por ganarme su respeto. Al crecer y convertirme en padre, empecé a comprender su forma de actuar como cabeza de familia… y comprendí su forma de ser mucho más clara”.

Chris Pérez manifestó su profundo cariño por Abraham Quintanilla, con quien compartió una buena relación incluso después de la muerte de Selena. “Siempre será alguien a quien admiraré y en quien pensaré en los momentos difíciles, en los momentos hermosos, cuando pueda sentirme confundido con lo que sucede a mi alrededor… gracias, Abraham, por todo. Siempre te querré y te extrañaré”, concluyó el músico.

Chris Pérez y Selena Quintanilla se casaron en 1992 en una ceremonia secreta. Aunque esto no fue del agrado de Abraham Quintanilla, Pérez fue incluido como un miembro más de la familia. Incluso mantuvo su relación con la familia de su esposa luego del asesinato de la cantante en 1995 a manos de Yolanda Saldívar, un hecho que marcó para siempre a la familia Quintanilla.

En un comunicado, la familia Quintanilla pidió privacidad en este difícil momento. “La familia agradece las numerosas muestras de cariño, oraciones y apoyo que ha recibido, y solicita respetuosamente privacidad mientras atraviesa su duelo y reflexiona en estos momentos”, dijeron en un comunicado.

