AB Quintanilla publica desgarrador mensaje tras la muerte de su padre: ‘Mi corazón está destrozado’

AB Quintanilla publicó un doloroso mensaje en Instagram poco después de anunciar el fallecimiento de su padre, el cantante y productor musical Abraham Quintanilla.

El hermano de la recordada Selena habló de lo duro que es perder a otro familiar y sobre todo porque el fallecimiento ocurrió en el día de su cumpleaños.

“Perdiendo a Selena 30 años y todavía es una lucha diaria para mí… Pero perder a mi papá golpea diferente… Me sentí seguro sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más lo necesitaba y ahora no podré tener eso nunca más… ¡Era un duro de galleta, pero en este negocio tienes que serlo!”, escribió.

En su mensaje dijo que su papá le enseñó a que Selena y él tendrían que acompañarse, pero lamentablemente fue algo que ocurrió por pocos años debido a que Yolanda Saldívar, su asistente, la asesinó en 1995.

AB Quintanilla dijo que lo embarga un gran dolor por esta pérdida: “Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos… Lo siento mucho por mi mamá que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su marido… La vida es tan injusta… Hoy es mi cumpleaños y ahora por el resto de mi vida marcará algo trágico que sucedió hoy”.

Luego, agradeció a quienes le han dejado mensajes de condolencias en este momento tan difícil: “Gracias a todos los que habéis enviado vuestras condolencias… La canción ‘La vida de un genio’ fue una canción que le escribí mientras todavía estaba aquí con nosotros… Me alegro de que haya podido oírla y gracias Jon Seda por hacer los honores de cantar esta canción… Mi papá realmente era un genio y lo voy a extrañar muchísimo”.

Abraham Quintanilla murió a los 86 años de edad en Corpus Christi, Texas y será recordado por haber sido el patriarca de la familia Quintanilla, la cual revolucionó el tex-mex con un trabajo familiar que inmortalizó la voz de Selena.

