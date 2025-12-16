¿Cómo son los fraudes de notarios públicos contra inmigrantes? (podcast)

Entre $6,000 y $25,000 dólares, además de problemas con autoridades migratorias, puede costar a un inmigrante aceptar los servicios de asesoría de notarios públicos para trámites ante la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Esto debido a que los notarios públicos no son abogados y no pueden ofrecer asesoría legal sobre trámites, a menos que tengan una acreditación pública del Departamento de Justicia o trabajen en colaboración con abogados certificados.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Un reportaje de South Side Weekly y Type Investigations reveló el esquema fraudulento de los notarios públicos en Estados Unidos, que aprovechan la confusión entre inmigrantes de América Latina en cuyos países un notario es un abogado certificado.

En EE.UU., indica el reporte, los notarios públicos no son abogados y no pueden ofrecer asesoría legal o representar a una persona ante autoridades, salvo llenar formularios bajo instrucciones de la persona interesada y certificar la firma de un documento en particular.

“Algunos negocios, que por lo demás son preparadores de impuestos o notarios públicos legítimos, pueden tergiversar los servicios que están legalmente autorizados a ofrecer, eludiendo la línea entre hablar sobre opciones de inmigración y ofrecer asesoramiento legal para el que no tiene licencia”, señala la investigación.

Eso deriva en fraudes, como explicó al podcast ‘El Diario Sin Límites’ la periodista Alma Campos, una de las autoras del reportaje.

“Nosotros nos encontramos casos bastante fuertes… encontramos dos casos de mujeres que entre 2022 y 2023 cobraron miles de dólares a personas que buscaban ayuda con inmigración”, dijo. “Una víctima pagó entre $6,000 y $25,000 dólares y cuando ella empezó a preguntar por el avance de su caso, estas personas la amenazaron con que si hablaba con alguien la podían deportar”.

>> ¿Cómo evitar los fraudes cometidos por notarios públicos?

>> ¿Qué pueden y no pueden hacer los notarios públicos en EE.UU.?

>> ¿Cuáles son las consecuencias para un inmigrante ser víctima de fraude de un notario público?

Más episodios:

· La mayoría de latinos cree que su situación actual es peor en Estados Unidos que hace un año

· ¿Por qué ICE multa a miles de inmigrantes con hasta $1.8 millones?

· La aparatosa redada migratoria en Chicago: detalles de abusos

· ¿A qué se enfrentan los inmigrantes que llegan a la frontera en la era de Trump?