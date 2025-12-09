La mayoría de latinos cree que su situación actual es peor en Estados Unidos que hace un año (podcast)

El 68% de los latinos afirma que su situación hoy es peor en Estados Unidos que hace un año, mientras que el 9% afirma que es mejor y el 22% que se mantiene prácticamente igual, según un reciente reporte del Pew Research Center.

En 2021, Entre los motivos de esa postura de los latinos se encuentran las operaciones migratorias y la estrategia económica: el 65% desaprueba el enfoque hacia la inmigración y el 61% afirma que las políticas económica de Trump han empeorado la situación económica.

El Pew Research Center destaca que es la primera vez que la mayoría de los hispanos afirma que su situación ha empeorado, una explicación basada en casi dos décadas de encuestas a esta población.

En 2019, la organización hizo la misma pregunta, se trataba del final del primer gobierno del presidente Donald Trump, cuando 39% afirmó lo mismo, pero ese porcentaje bajó durante el primer año de gobierno de Joe Biden, en 2021, cuando el 26% expresó tal postura.

“Al preguntarles sobre cómo las políticas del gobierno de Trump impactan a los hispanos en general, muchos más afirman que los perjudican en lugar de beneficiarlos (78% frente a 10%)”, dice el reporte. “Estas opiniones son más críticas que en 2019, cuando el 69% afirmó que las políticas del primer gobierno de Trump eran perjudiciales para los hispanos”.

En tanto, el 55% afirma tener serias preocupaciones sobre su lugar en el país, frente al 48% en 2019, indica el reporte.

Luis Noé-Bustamente, investigador asociado, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” los detalles de la investigación.

>> ¿Cuál es la opinión de los latinos sobre Trump?

>> ¿Cuáles son los temas que más preocupan a los latinos?

>> ¿Qué piensan los latinos sobre la inmigración?

