Condenan al PSG a pagar $71 millones de dólares a Kylian Mbappé

La justicia laboral francesa ha dado la razón al actual delantero del Real Madrid en su pugna financiera contra su antiguo equipo. La resolución, emitida este martes, pone fin a meses de especulaciones y batallas administrativas sobre los pagos que el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi había retenido.

El fallo del Consejo de Prud’hommes establece que los montos adeudados corresponden a salarios devengados y primas que estaban estipuladas en el contrato del futbolista y que no fueron liquidadas tras su salida hacia el fútbol español.

Kylian Mbappé podrá recibir $71 millones de dólares de parte del PSG.

Los detalles de la condena

La disputa se originó cuando el PSG decidió congelar ciertos pagos, argumentando la existencia de un “acuerdo de caballeros” en el que el jugador supuestamente renunciaba a ciertas bonificaciones si se marchaba libre. Sin embargo, el tribunal ha considerado que:

Validez Contractual: Las obligaciones firmadas en el contrato prevalecen sobre acuerdos verbales no formalizados. Impago Salarial: La retención de sueldos y primas de fidelidad carecía de base legal suficiente bajo la normativa laboral francesa. Monto Total: La cifra de 61 millones de euros incluye tanto los salarios brutos pendientes como las bonificaciones que el jugador reclamaba desde su desvinculación oficial el pasado verano.

Un revés para la directiva de Al-Khelaïfi

Esta sentencia representa una derrota significativa para la estrategia legal del PSG, que ya había recibido advertencias previas por parte de los comités de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia. Aunque el club aún tiene la opción de apelar la decisión ante instancias superiores, el fallo de Prud’hommes otorga a Mbappé una victoria contundente en el terreno judicial.

Para el astro francés, este veredicto reafirma su postura de que los contratos deben cumplirse íntegramente, cerrando así uno de los capítulos más tensos de su carrera fuera de los terrenos de juego.

