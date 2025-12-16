Ecuatoriano Willian Pacho único sudamericano en el 11 ideal de los Premios The Best de FIFA

Willian Pacho, se convirtió en el primer ecuatoriano en integrar el once ideal en los Premios The Best, de la FIFA. El jugador de PSG consiguió este reconocimiento individual, después de una campaña brillante con el cuadro parisino.

Pacho, además, es el único sudamericano en el equipo elegido por aficionados y expertos, en un equipo plagado de jugadores europeos y un africano.

Eso sí, los jugadores de su equipo dominaron en el 11, con seis jugadores, que lograron el histórico título de la Champions League, el primero para el club. Ese título se sumó al de la Ligue 1 y la Copa de Francia, para completar el triplete.

El otro ecuatoriano que estuvo nominado para integrar el equipo fue Moisés Caicedo, de Chelsea, pero no llegó a integrar el equipo ideal.

Impresionante temporada con el PSG

El recorrido de Pacho fue sólido. En esa temporada jugó 57 partidos en todas las competiciones, con 4.544 minutos, por lo que fue uno de los que más jugó bajo el mando del entrenador español.

En la zaga se entendió bien con el brasileño Marquinhos, que lo cobijó con su experiencia y le aportó mucho para ser una de las defensas más sólidas de Europa.

PSG siguió de cerca su progresión y se adelantó a otros que lo pretendían, por un precio de $44 millones. Su ubicación, su rapidez en la reacción, su precisión en la marca y su buena salida con el pie fueron algunas de las características de Pacho que provocaron que los parisinos lo contraten.

Y Pacho no defraudó. Además de su aporte en la cancha, se mostró siempre como un jugador muy profesional e íntegro para estar a la par de un equipo que subió de nivel con rapidez. El ecuatoriano se metió entre la élite de los defensores en silencio, con un nivel que por ahora no tiene techo.

Así quedó el XI ideal de The Best 2025

Arquero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk y Nuno Mendes.

Mediocampistas: Cole Palmer, Jude Beliingham, Vitinha y Pedri.

Delanteros: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Vale destacar que Luis Enrique fue elegido como el mejor entrenador del 2025, tras la obtención de la UEFA Champions League con PSG.

¡Así quedó conformado el #TheBest once masculino de la FIFA 2025! ✨ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

