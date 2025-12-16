EE.UU. designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la designación del Clan del Golfo como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

El Clan del Golfo, con base en Colombia, es descrito por el gobierno estadounidense como una “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros”.

La principal fuente de financiamiento del grupo es el tráfico de cocaína, ingresos que utiliza para costear sus actividades violentas, señaló el departamento, que lo responsabiliza al Clan del Golfo de llevar a cabo “ataques terroristas contra funcionarios públicos, personal policial y militar, y civiles en Colombia”.

El gobierno de Estados Unidos afirmó que continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a la nación y detener las campañas de terror.

Según el comunicado oficial, el objetivo es “proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.

Buscan recortar recursos de estos grupos

En tal sentido, departamento habló sobre su compromiso de cortar los flujos de dinero y recursos a estos grupos: “Estamos comprometidos a negar financiación y recursos a estos terroristas”.

La designación se implementa bajo la autoridad de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, apuntó el departamento.

Las designaciones como FTO se harán efectivas tras su publicación en el Registro Federal (Federal Register) de Estados Unidos, precisó la agencia.

