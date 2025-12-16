El regalo perfecto de Navidad baja de $100 a $19: Walmart remata collar de oro blanco con cristales Swarovski 

En medio de las ofertas navideñas, algunos descuentos puntuales están destacando por lo inusual de su rebaja. Es el caso de un collar lariat chapado en oro blanco de 18 quilates con cristales Swarovski, disponible en Walmart, cuyo precio cayó de forma drástica en plena recta final de las compras de Navidad.

La reducción resulta llamativa no solo por el porcentaje aplicado, de más del 80%, pasando de $100 a solo $19, sino porque se trata de una pieza de joyería pensada para ocasiones especiales y que normalmente se mantiene en rangos de precio mucho más elevados durante la temporada decembrina.

Un collar elegante que se adapta a distintos estilos

El collar Lariat de Amy y Annette combina un diseño estilizado con detalles pensados para destacar sin resultar excesivos. Su estructura tipo lariat permite que la cadena caiga de forma vertical, rematada por un colgante en forma de gota con acabado brillante, lo que lo convierte en un accesorio versátil tanto para eventos formales como para looks más sencillos.

Este collar cuenta con un recubrimiento de oro blanco de 18 kilates Crédito: Captura web de Walmart

El colgante incorpora cristales Swarovski colocados en engaste pavé, lo que aporta brillo sin perder sobriedad. Tanto el colgante como el símbolo de infinito que lo acompaña están chapados en oro blanco de 18 quilates, mientras que la cadena está fabricada en plata de ley, lo que le da mayor durabilidad frente al uso frecuente.

Rebaja poco habitual en plena temporada navideña

Según la información publicada en Walmart, el collar pasó de costar cerca de 100 dólares a venderse por solo 19 dólares, una reducción que supera el 80% del precio original. Este tipo de rebajas no es común en joyería chapada en oro con cristales Swarovski, especialmente a pocos días de Navidad, cuando la demanda suele elevar los precios.

La oferta ha llamado la atención de compradores que buscan regalos de último momento sin recurrir a opciones genéricas. Al tratarse de una pieza ligera y fácil de combinar, el collar se perfila como un obsequio funcional para quienes prefieren accesorios discretos pero elegantes.

Opiniones de compradores y detalles clave del producto

Las reseñas publicadas por compradores destacan principalmente el diseño y la apariencia del collar. Algunos usuarios lo describen como una pieza “elegante y bien terminada”, mientras que otros resaltan que luce más costoso de lo que realmente es, un punto que suele valorarse en regalos de joyería.

Entre sus características técnicas, el collar es hipoalergénico, no contiene plomo ni níquel y cuenta con un cierre tipo bola que facilita su ajuste. Además, puede utilizarse a diferentes longitudes, lo que permite llevarlo solo como pieza principal o combinarlo con otros collares para crear un estilo en capas.

