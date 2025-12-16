Envía tus regalos a tiempo: fechas límite de USPS, FedEx y UPS para diciembre

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el Servicio Postal de EE.UU. (USPS en inglés) y otras empresas de mensajería privadas como FedEx y UPS publicaron sus fechas críticas para enviar y recibir envíos puntuales. ¿Estás listo para enviar tus regalos a tiempo y sean recibidos antes de la navidad?, de acuerdo con los plazos recomendados por estos organismos.

En octubre, USPS anunció que estaba listo para “listo para gestionar el aumento previsto en el volumen de paquetes que se envían durante las fiestas“, con la contratación de 14,000 empleados temporales para dar trámite a la carga de trabajo navideña.

En un comunicado, el director general y director ejecutivo de Correos, David Steiner, indicó que: “el Servicio Postal se prepara durante todo el año para atender con eficiencia los paquetes que se envían en la temporada decembrina”, que comienza con la semana del Black Friday, en los últimos días de noviembre y se extiende hasta el Año Nuevo.

Y agregó: “En este periodo hay un gran volumen y estamos bien preparados y listos para entregarlos al público estadounidense”.

Fechas límite de envío para las vacaciones del USPS:

El Servicio Postal informó que estas son las fechas de envío recomendadas para paquetes, para garantizar que lleguen a su destino a tiempo, antes del día de Navidad.

Servicio USPS Ground Advantage (de dos a cinco días hábiles): 17 de diciembre

(de dos a cinco días hábiles): 17 de diciembre Servicio de correo de primera clase (de uno a cinco días hábiles): 17 de diciembre

(de uno a cinco días hábiles): 17 de diciembre Servicio de correo prioritario (dos a tres días hábiles): 18 de diciembre

(dos a tres días hábiles): 18 de diciembre Servicio de correo prioritario exprés (garantía de uno a tres días): 20 de diciembre

Fechas límite de envío de paquetería para Alaska y Hawaii:

Servicio USPS Ground Advantage: 16 de diciembre

16 de diciembre Servicio de correo de primera clase: 17 de diciembre

17 de diciembre Servicio de correo prioritario: 18 de diciembre

18 de diciembre Servicio de correo prioritario exprés: 20 de diciembre

Fechas de envío de paquetes a través de FedEx:

Por la temporada alta, FedEx tiene dos maneras de entregar paquetes: FedEx Home, que entrega paquetes de 150 libras o menos todos los días de la semana y FedEx Ground hace el reparto de paquetes de 150 libras o menos a empresas de lunes a viernes.

Las fechas recomendadas para garantizar que los paquetes lleguen antes del 24 de diciembre son:

Envío a domicilio de FedEx en 5 días: 17 de diciembre

17 de diciembre Entrega a domicilio de FedEx en 4 días: 18 de diciembre

18 de diciembre Envío a domicilio de FedEx en 3 días: 19 de diciembre

19 de diciembre Entrega a domicilio de FedEx en 2 días: 22 de diciembre

22 de diciembre Entrega a domicilio de FedEx en 1 día: 23 de diciembre

23 de diciembre FedEx First Overnight, FedEx Priority Overnight, FedEx Standard Overnight: 23 de diciembre

23 de diciembre FedEx mismo día: 24 de diciembre

24 de diciembre FedEx Ground Economy: 15 de diciembre

15 de diciembre Envío FedEx Ground en 5 días: 17 de diciembre

17 de diciembre Envío terrestre de FedEx en 4 días: 18 de diciembre

18 de diciembre Envío terrestre de FedEx en 3 días: 19 de diciembre

19 de diciembre Envío terrestre de FedEx en 2 días: 22 de diciembre

22 de diciembre Envío de FedEx Ground en 1 día: 23 de diciembre

Fechas de envío de paquetes a través de UPS

Por su parte, UPS estableció las siguientes fechas de que los paquetes enviados estén en sus destinos antes del 24 de diciembre.

Envíos terrestres: Consulta el sitio web para conocer las fechas límite y los detalles

Consulta el sitio web para conocer las fechas límite y los detalles Envíos ordinarios de 3 días: 19 de diciembre

19 de diciembre Segundo día de emisión: 22 de diciembre

22 de diciembre Emisión al día siguiente: 23 de diciembre

¿Por qué puede retrasarse un paquete enviado en temporada navideña?

Aun cuando logres enviar tu paquete en los plazos establecidos por los servicios de paquetería, pueden presentarse retrasos, que tienen una serie de factores específicos: la sobrecarga del sistema logístico, el aumento masivo del volumen de paquetes, escasez de personal para procesarlos, condiciones climáticas adversas y las interrupciones en la cadena de suministro.

Esto pasa con cada uno de los factores:

Alto volumen de pedidos: La demanda de los consumidores se dispara exponencialmente entre el Black Friday hasta Navidad, superando la capacidad operativa normal de los centros de clasificación y transporte

La demanda de los consumidores se dispara exponencialmente entre el Black Friday hasta Navidad, superando la capacidad operativa normal de los centros de clasificación y transporte Capacidad limitada de los transportistas: A pesar de la planificación, el crecimiento exponencial en el envío de paquetes a menudo excede la capacidad de manejo de los transportistas, lo que genera retrasos en el procesamiento

A pesar de la planificación, el crecimiento exponencial en el envío de paquetes a menudo excede la capacidad de manejo de los transportistas, lo que genera retrasos en el procesamiento Falta de personal: Durante la temporada, las empresas requieren contratar personal temporal para manejar el aumento de la carga de trabajo en almacenes y operaciones de entrega, por lo que pueden allegarse de personas que tienen poca experiencia para agilizar el reparto de los paquetes

Durante la temporada, las empresas requieren contratar personal temporal para manejar el aumento de la carga de trabajo en almacenes y operaciones de entrega, por lo que pueden allegarse de personas que tienen poca experiencia para agilizar el reparto de los paquetes Condiciones climáticas adversas: Las tormentas invernales, nevadas intensas u otras condiciones climáticas extremas pueden interrumpir la operación de las rutas de transporte terrestre y aéreo, causando retrasos significativos, especialmente en regiones propensas a estos eventos

Las tormentas invernales, nevadas intensas u otras condiciones climáticas extremas pueden interrumpir la operación de las rutas de transporte terrestre y aéreo, causando retrasos significativos, especialmente en regiones propensas a estos eventos Interrupciones en la cadena de suministro: También por el aumento en la demanda del servicio provoca problemas persistentes en la cadena de suministro global, como la congestión portuaria o la escasez de conductores, pueden agravar aún más los retrasos logísticos

También por el aumento en la demanda del servicio provoca problemas persistentes en la cadena de suministro global, como la congestión portuaria o la escasez de conductores, pueden agravar aún más los retrasos logísticos Cierres por días festivos: Los transportistas tienen horarios reducidos y cierres en días festivos federales (como el Día de Navidad y Año Nuevo), lo que reduce los días operativos disponibles para la entrega

Los transportistas tienen horarios reducidos y cierres en días festivos federales (como el Día de Navidad y Año Nuevo), lo que reduce los días operativos disponibles para la entrega Información de envío incorrecta: Toma en cuenta que errores administrativos como direcciones incompletas o incorrectas pueden generar intentos de entrega fallidos y desvíos de paquetes, lo que añade tiempo al proceso para enviar correctamente los paquetes

