Giro de temperatura esta semana mientras el otoño gélido se despide de Nueva York

A pocos días del solsticio del 21 de diciembre, que marca el fin oficial del otoño en el hemisferio norte, irónicamente la temperatura subirá en Nueva York, dando un respiro temporal al frío… para recibir el invierno.

Este miércoles y jueves, cuando se espera una temperatura diurna sobre los 40F (4C). Incluso el viernes 19 el pronóstico es de 56F (13C), aunque también ese día al momento hay 82% chance de lluvia. Después, el sábado y el domingo de nuevo cerca de los 40F (4C). A partir del lunes 22, cuando ya oficialmente será invierno, se espera un bajón en el termómetro hacia los 35F (2C).

El pasado fin de semana la ciudad tuvo su primera nevada de esta temporada, acumulando mucha más nieve de la esperada. En los días previos y siguientes el termómetro se ha mantenido gélido y ayer lunes fue catalogado como el día más frío de la temporada, con 20°F (-6°C) y vientos de hasta 33 kmh, lo que bajó aún más la sensación térmica. En esta ola de frío la autoridades estatales recomendaron a la población evitar salidas innecesarias y extremar precauciones.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.