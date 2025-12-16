NYC abre inscripción para trabajos de limpieza de nieve en invierno

Con el invierno cada vez más cerca, la Ciudad de Nueva York ya puso en marcha uno de sus programas estacionales más esperados: la contratación de paleadores de nieve de emergencia para la temporada invernal 2025-2026.

El Departamento de Saneamiento de la ciudad (DSNY, por sus siglas en inglés) anunció la apertura de la inscripción para quienes estén interesados en realizar tareas clave durante tormentas de nieve y episodios de hielo extremo.

Estos trabajos temporales son fundamentales para garantizar la seguridad de peatones y usuarios del transporte público tras fuertes nevadas. Además, representan una oportunidad laboral atractiva para residentes de la ciudad, especialmente por su salario competitivo y la posibilidad de trabajar horas extra durante eventos climáticos intensos.

¿Qué hacen los paleadores de nieve en Nueva York?

Las responsabilidades principales de los paleadores de nieve de emergencia incluyen la remoción de nieve y hielo en puntos críticos del espacio público. Entre ellos se encuentran las paradas de autobuses, los cruces de peatones y las calles peatonales, zonas que deben quedar transitables lo antes posible luego de una tormenta invernal.

El trabajo suele realizarse en condiciones climáticas exigentes y puede implicar turnos prolongados, dependiendo de la magnitud de la nevada. Por eso, la ciudad aclara desde el inicio que se trata de una labor físicamente demandante, pensada para personas con buena condición física.

Requisitos para aplicar al trabajo

Para poder postularse como paleador de nieve en NYC, los solicitantes deben cumplir con algunos requisitos básicos:

1) Tener al menos 18 años de edad.

2) Calificar legalmente para trabajar en Estados Unidos.

3) Estar en condiciones de realizar trabajos físicos pesados, al aire libre y en climas fríos.

4) No se requiere experiencia previa específica, aunque se valora la disponibilidad horaria y la capacidad para responder con rapidez cuando se activa una emergencia invernal.

Documentos necesarios para la inscripción

Al momento de la inscripción presencial, todos los solicitantes deben presentar la siguiente documentación obligatoria:

* 2 fotografías pequeñas tamaño 1½ x 1½ pulgadas.

* Original y copia de dos formas de identificación válidas.

* Tarjeta de Seguro Social.

La falta de alguno de estos documentos puede impedir completar el proceso de solicitud, por lo que el Departamento de Saneamiento recomienda revisar con anticipación que todo esté en regla.

¿Cuánto pagan los trabajos de limpieza de nieve?

El salario es uno de los principales atractivos de este empleo temporal. Los paleadores de nieve comienzan ganando $19.14 por hora. Una vez que superan las 40 horas de trabajo en una misma semana, el pago por hora aumenta a $28.71, correspondiente a horas extra.

Durante inviernos con nevadas frecuentes o intensas, algunos trabajadores logran acumular una cantidad significativa de horas, lo que se traduce en ingresos adicionales en un período relativamente corto.

Cómo llenar la solicitud paso a paso

Las personas interesadas en este trabajo deben registrarse previamente para obtener una cita de solicitud. El proceso se realiza mediante un sistema de citas y las inscripciones tienen lugar en talleres del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que los solicitantes no deben asistir a la cita si presentan síntomas de Covid-19 u otra enfermedad contagiosa, como medida de prevención sanitaria.

Con esta convocatoria anticipada, Nueva York busca estar preparada para la temporada invernal y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades laborales a quienes buscan empleo estacional. Para muchos residentes, trabajar como paleador de nieve representa una forma directa de contribuir al funcionamiento de la ciudad cuando más lo necesita.

