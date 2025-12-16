Oleksandr Usyk estaría negociando un combate contra Deontay Wilder

Las conversaciones para una de las peleas más atractivas dentro de la división de los pesos pesados comienzan a tomar forma debido a que el pugilista ucraniano y actual campeón mundial, Oleksandr Usyk, ya manifestó públicamente su interés en enfrentar a Deontay Wilder; este es un rival al que considera peligroso y mediático para poder tener un gran combate.

Hace apenas unos días, el boxeador ucraniano dejó claro que su intención es mantenerse activo y medirse ante nombres de alto impacto. En declaraciones a Boxing King Media, explicó su motivación para poder seguir haciendo historia dentro del deporte.

“Definitivamente quiero seguir peleando el año que viene. Seguiré boxeando. Quiero pelear contra Deontay Wilder. Para mí, creo que es muy interesante. Wilder es un campeón mundial, un tipo muy famoso, es un tipo fuerte y es uno de los mejores peleadores de peso pesado de los últimos 10 años”, expresó.

Oleksandr Usyk quiere pelear contra Itauma. Crédito: Frank Augstein | AP

Desde el otro lado, Wilder no tardó en confirmar que el interés es mutuo y que ya existen contactos formales entre ambas partes. En diálogo con Seconds Out, el excampeón mundial fue enfático al señalar que se están realizando las negociaciones pertinentes.

“La pelea está en negociaciones. Estoy emocionado y con el corazón rebosante de alegría. Creo que definitivamente se va a concretar. Lo mejor es que estamos en negociaciones”, enfatizó el pugilista.

El estadounidense quiso dejar en claro que no se trata de simples declaraciones para generar ruido mediático. Según explicó, los equipos ya están trabajando en los detalles necesarios para que el enfrentamiento pueda materializarse.

“No son solo palabras. Estamos teniendo conversaciones reales con nuestros equipos. Tengo muchas ganas”, agregó Wilder en sus declaraciones.

Tyson Fury se convirtió en el nuevo campeón mundial completo del CMB. Crédito: Ryan Hafey / Premier Boxing Champions | Cortesía

Uno de los sitios que suena con fuerza para recibir este enfrentamiento es el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, aunque por el momento no existe confirmación oficial. Aun así, Wilder se muestra ilusionado con la posibilidad de enfrentar al campeón más dominante de los pesos pesados de los últimos años, consciente de que las grandes peleas en Estados Unidos suelen atravesar negociaciones complejas.

“Sé cómo es el boxeo, cómo es el negocio. Sé que puedes tener algo un minuto y al siguiente no tener nada. Pero con esto (peleando contra Usyk), creo que va a ser sólido. Va a ser una pelea espectacular”, enfatizó.

Este posible duelo llega en un momento particular para Wilder, quien no atraviesa su mejor racha deportiva debido a que desde el año 2020 acumula un balance negativo en sus últimas seis presentaciones, con derrotas ante Tyson Fury, Joseph Parker y Zhilei Zhang.

