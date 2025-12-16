Portero que jugó con Lionel Messi desmiente que exista riña contra México

La presunta rivalidad que existe entre las selecciones de Argentina y México se ha convertido en un tema fuerte a tratar por parte de los aficionados aztecas, quienes constantemente afirman que el Tri es uno de los más importantes rivales que tiene la albiceleste en toda su historia; llegando al punto de afirmar que Lionel Messi siempre está atento al momento en el que enfrentarán a dicho país.

A pesar de este hecho, el guardameta mexico-americano, William Yarbrough, decidió acabar con esta situación al revelar el verdadero pensamiento que tiene el actual campeón del mundo en Qatar 2022 sobre la selección de México; esto debido a que ambos comparten vestuario dentro del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Estas declaraciones las realizó el guardameta durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo tras haber conquistado el título de campeón 2025 de la MLS Ante los Vancouver Whitecaps; hecho que le permite ampliar su palmarés histórico al haber levantado en dos oportunidades el trofeo con el Club León en la Liga MX.

Colorado Rapids goalkeeper William Yarbrough (22) in the second half of an MLS soccer match Saturday, May 28, 2022, in Commerce City, Colo. (AP Photo/David Zalubowski)

“Él es competitivo y defiende lo suyo a muerte. Sea lo que sea. Existe jugando dominó, jugando lo que sea. Él es competitivo. Entonces, no es la persona que si le dicen algo se queda callado y se defiende. Pero no guarda él ningún tipo de rencor, ni mucho menos. Es un tipo que en el momento, si se calientan las cosas, él va a responder, pero después queda ahí. O sea, no tiene ningún problema”, expresó.

“Llegamos a platicar, de que a él (Messi) le gusta mucho la Liga de México. Sabe todo. Literal, sabe de todos los clubes, jugadores, partidos. O sea, él es amante del futbol y no tiene él ningún tipo de pique con México. Nada, nada que ver. Te digo, si lo provoca, se va a defender”, dijo Yarbrough sobre el conocimiento de Messi sobre la Liga MX.

El portero detalló que a pesar de no tener minutos en el cuadro de Florida a sus 36 años, fue una grata experiencia defender los colores de Las Garzas al tener uno de los más importantes crecimientos de los últimos años en la historia del fútbol.

“El año pasado estuve en San José y fue un año complicado. A tal punto que había perdido un poco el amor por lo que hago. Tú me conoces a la perfección, que donde yo esté doy el 100 por ciento. Si no es el 100 por ciento no quiero estar. Me marcó mi representante, me dijo que Miami me quiere, sí o sí. Y dije, ok, más allá del hecho de que iba a tener de compañero a las grandes figuras que hay acá, fue un hecho de saber que iba a estar peleando por títulos”, comentó.

“Eso era lo que yo quería otra vez, sentir que estaba luchando por algo. No por el hecho de que hayamos ganado el título, me renació el amor otra vez. Estando acá me renació otra vez el amor por lo que hago, del esfuerzo del día a día, de dar el 100 por ciento, de disfrutar cada momento. No me equivoqué porque más allá del título y de compartir vestidor con las grandes figuras, me renació el amor otra vez por lo que hago”, agregó.

