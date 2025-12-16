Ryan García le envía un consejo a Jake Paul para vencer a Joshua

Mientras el mundo del boxeo se encuentra debatiendo sobre el cruce que protagonizarán el británico Anthony Joshua y el estadounidense Jake Paul, el controversial peleador Ryan García decidió unirse a la conversación para analizar este enfrentamiento que se ha convertido en uno de los más mediáticos del año

Estas declaraciones las realizó el peleador estadounidense con raíces mexicanas durante una entrevista ofrecida para Covers, donde detalló lo que sería para él la única manera en la que Jake Paul tenga alguna posibilidad de salir triunfante frente al ex campeón mundial de los pesos pesados.

Para el conocido “KingRy”, el margen de error de Paul es prácticamente inexistente y si éste desea a Joshua desde media o larga distancia sería un suicidio deportivo. En cambio, considera que la clave estaría en incomodar al británico acortando los espacios y forzarlo a pelear donde históricamente ha mostrado debilidades que es el combate cerrado.

García sostiene que, pese a su experiencia y poder, Joshua sigue teniendo problemas cuando no puede extender los brazos ni marcar el ritmo. Desde esa lectura, el californiano fue directo al describir cómo encararía el combate si estuviera del otro lado del ring.

“Ni siquiera creo que él sepa cómo hacer esto, pero yo sofocaría a AJ. Joshua no puede pelear en la corta para nada, para nada, no tiene juego interno en absoluto y por eso Usyk lo estaba encontrando tan fácil”, expresó.

Según explicó Ryan, el plan debería oscilar entre dos extremos: moverse constantemente para no quedar al alcance de los golpes largos de Joshua o lanzarse al choque, pegándose al cuerpo y anulando cualquier intento del británico por boxear con comodidad.

“O voy a estar fuera del rango de recibir golpes, moviéndome por el ring y sin quedarme frente a Anthony en ningún momento, o voy a sofocarlo y ojalá poder pescarlo por dentro. Una vez que lo ahogas y él intenta tirar un golpe, lo cazas… Buena suerte”, explicó.

Estas declaraciones por parte de Ryan llegan en medio de la preparación que está realizando Jake Paul para encarar el reto más importante y complejo de su carrera boxística al enfrentarse contra un peleador mucho más alto, más pesado y que ya ha sido campeón mundial; esto a pesar de ser una exhibición de ocho asaltos que se realizará en el Kaseya Center de Miami.

Paul llega con confianza tras vencer el pasado mes de junio al ex campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Chávez Jr., en una pelea disputada en peso crucero y pactada a la distancia. Joshua, por su parte, no sube al ring desde septiembre de 2024, cuando sufrió una dura derrota ante Daniel Dubois y la cuarta de su trayectoria profesional.

Esa falta de actividad del británico es uno de los argumentos que alimentan la idea de que el combate podría complicarse si se extiende más de lo previsto.

