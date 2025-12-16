Qué pasa si usas una tarjeta de débito en un hotel

Registrarse en un hotel suele parecer un trámite rápido, pero el tipo de tarjeta que presentas puede cambiar la experiencia más de lo que imaginas. Aunque muchos hoteles aceptan tarjetas de débito, sus sistemas están diseñados principalmente para tarjetas de crédito, lo que puede generar retenciones de dinero y demoras inesperadas.

Cuando un hotel recibe una tarjeta al momento del check-in, aplica una retención temporal para cubrir cargos incidentales o posibles daños.

Con una tarjeta de crédito, esa retención solo bloquea una parte del límite disponible.

Con una tarjeta de débito, en cambio, se trata de dinero real que sale de tu cuenta, aunque sea de forma provisional.

En la mayoría de los casos, los hoteles retienen entre $50 y $300 por noche, fondos que no pueden usarse para otros gastos mientras dure la estancia.

Este bloqueo puede hacer que el saldo disponible en tu cuenta se vea más bajo de lo que realmente es.

Las retenciones con tarjetas de débito suelen pasar de ‘pendiente’ a ‘procesada’ con mayor lentitud, lo que puede causar confusión.

Para quienes manejan su presupuesto con precisión o dependen de fechas de pago específicas, esta diferencia puede provocar sobregiros o rechazos de cargos, aun cuando el dinero no se haya perdido.

Otro punto a considerar es que la retención no desaparece de inmediato al hacer check-out.

Aunque el hotel libere el cargo una vez que se paga la cuenta final, el banco todavía debe procesar esa liberación.

El tiempo de espera habitual va de dos a siete días hábiles, y en algunos casos puede ser mayor.

Si la salida ocurre en viernes, el fin de semana puede prolongar aún más la disponibilidad del dinero, dejando varios cientos de dólares inmovilizados hasta la semana siguiente.

Las correcciones por cargos inesperados también suelen tardar más con una tarjeta de débito.

Si existe un error en la factura, el dinero ya fue retirado de la cuenta y el cliente debe esperar a que el hotel y el banco completen la investigación para que el monto sea devuelto.

Este proceso puede tomar días o incluso semanas, a diferencia de las tarjetas de crédito, donde el cargo puede disputarse sin afectar de inmediato el saldo bancario.

Por estas razones, muchos viajeros prefieren usar una tarjeta de crédito en hoteles.

No hay ninguna prohibición para pagar con débito, pero hacerlo puede resultar incómodo si se necesita liquidez inmediata.

Una tarjeta de crédito protege la cuenta de cheques, maneja mejor las retenciones y ofrece mayor protección contra fraudes, incluso en opciones sin cuota anual.

