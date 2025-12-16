Romeo Santos y Prince Royce anuncian su gira “Mejor Tarde Que Nunca” para 2026

Romeo Santos y Prince Royce tienen a sus fanáticos contentos, dado que anunciaron que van a realizar una gira “Mejor Tarde Que Nunca”. La noticia la dieron a conocer pocas semanas después del lanzamiento de su primer álbum juntos, “Better Late Than Never”, que fue realizado el 28 de noviembre de 2025 a través de todas las plataformas digitales.

El lanzamiento de estas canciones juntos ha sido un éxito y ambos cantantes, reconocidos por llevar la bachata a otro nivel, decidieron compartir estos temas musicales con sus fanáticos, pero en vivo, y el anuncio fue en sus redes sociales con un video que se ha viralizado.

“El Rey de la Bachata” y el “Príncipe de la Bachata” no esperan sorprender solamente con sus canciones del nuevo álbum, sino también con algunos de sus temas más sonados de toda su trayectoria profesional.

A continuación, te diremos las fechas y ciudades en las que se estarán presentando el próximo año:

1 de abril de 2026 – Milwaukee, WI – Foro Fiserv

2 de abril de 2026 – Chicago, IL – Allstate Arena

4 de abril de 2026 – Reading, PA – Santander Arena

5 de abril de 2026 – Washington, D.C. – Capital One Arena

9 de abril de 2026 – Greensboro, Carolina del Norte – Coliseo de Greensboro

11 de abril de 2026 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

17 de abril de 2026 – Boston, MA – TD Garden

18 de abril de 2026 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena

22 de abril de 2026 – Newark, NJ – Prudential Center

25 de abril de 2026 – Miami, FL – Kaseya Center

26 de abril de 2026 – Tampa, FL – Benchmark International Arena

29 de abril de 2026 – Orlando, FL – Kia Center

30 de abril de 2026 – Atlanta, GA – State Farm Arena

2 de mayo de 2026 – San Antonio, TX – Frost Bank Center

7 de mayo de 2026 – Houston, TX – Toyota Center

9 de mayo de 2026 – Dallas, TX – American Airlines Center

10 de mayo de 2026 – Austin, TX – Moody Center

13 de mayo de 2026 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

14 de mayo de 2026 – San Francisco, CA – Chase Center

15 de mayo de 2026 – Oakland, CA – Oakland Arena

17 de mayo de 2026 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

21 de mayo de 2026 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

22 de mayo de 2026 – Anaheim, CA – Honda Center

23 de mayo de 2026 – Fresno, CA – Save Mart Center

24 de mayo de 2026 – Ontario, CA – Toyota Arena

Romeo, en su perfil de Instagram, escribió: “¿Dime a qué ciudad o país quieres que llevemos La Gira ‘Mejor Tarde Que Nunca’?”, pero según las fechas compartidas, por el momento solo tienen planteado presentarse en EE.UU. y se desconoce si viajarán a otras naciones, y sus fans deberán conformarse con las fechas confirmadas.

La preventa de la gira inicia el jueves. Crédito: CMN | Cortesía

Los fans de Prince Royce y de Romeo Santos, a través de la productora CMN, podrán adquirir los boletos de preventa desde el próximo jueves 18 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m. Sin embargo, no será hasta el viernes por la mañana cuando inicie la venta de las entradas a sus shows para el público general.

