Romeo Santos y Prince Royce anuncian su gira “Mejor Tarde Que Nunca” para 2026
"El Rey de la Bachata" y el "Príncipe de la Bachata" ya anunciaron las fechas y ciudades que estarán visitando durante su gira el próximo año
Romeo Santos y Prince Royce tienen a sus fanáticos contentos, dado que anunciaron que van a realizar una gira “Mejor Tarde Que Nunca”. La noticia la dieron a conocer pocas semanas después del lanzamiento de su primer álbum juntos, “Better Late Than Never”, que fue realizado el 28 de noviembre de 2025 a través de todas las plataformas digitales.
El lanzamiento de estas canciones juntos ha sido un éxito y ambos cantantes, reconocidos por llevar la bachata a otro nivel, decidieron compartir estos temas musicales con sus fanáticos, pero en vivo, y el anuncio fue en sus redes sociales con un video que se ha viralizado.
“El Rey de la Bachata” y el “Príncipe de la Bachata” no esperan sorprender solamente con sus canciones del nuevo álbum, sino también con algunos de sus temas más sonados de toda su trayectoria profesional.
A continuación, te diremos las fechas y ciudades en las que se estarán presentando el próximo año:
- 1 de abril de 2026 – Milwaukee, WI – Foro Fiserv
- 2 de abril de 2026 – Chicago, IL – Allstate Arena
- 4 de abril de 2026 – Reading, PA – Santander Arena
- 5 de abril de 2026 – Washington, D.C. – Capital One Arena
- 9 de abril de 2026 – Greensboro, Carolina del Norte – Coliseo de Greensboro
- 11 de abril de 2026 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena
- 17 de abril de 2026 – Boston, MA – TD Garden
- 18 de abril de 2026 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena
- 22 de abril de 2026 – Newark, NJ – Prudential Center
- 25 de abril de 2026 – Miami, FL – Kaseya Center
- 26 de abril de 2026 – Tampa, FL – Benchmark International Arena
- 29 de abril de 2026 – Orlando, FL – Kia Center
- 30 de abril de 2026 – Atlanta, GA – State Farm Arena
- 2 de mayo de 2026 – San Antonio, TX – Frost Bank Center
- 7 de mayo de 2026 – Houston, TX – Toyota Center
- 9 de mayo de 2026 – Dallas, TX – American Airlines Center
- 10 de mayo de 2026 – Austin, TX – Moody Center
- 13 de mayo de 2026 – Sacramento, CA – Golden 1 Center
- 14 de mayo de 2026 – San Francisco, CA – Chase Center
- 15 de mayo de 2026 – Oakland, CA – Oakland Arena
- 17 de mayo de 2026 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena
- 21 de mayo de 2026 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena
- 22 de mayo de 2026 – Anaheim, CA – Honda Center
- 23 de mayo de 2026 – Fresno, CA – Save Mart Center
- 24 de mayo de 2026 – Ontario, CA – Toyota Arena
Romeo, en su perfil de Instagram, escribió: “¿Dime a qué ciudad o país quieres que llevemos La Gira ‘Mejor Tarde Que Nunca’?”, pero según las fechas compartidas, por el momento solo tienen planteado presentarse en EE.UU. y se desconoce si viajarán a otras naciones, y sus fans deberán conformarse con las fechas confirmadas.
Los fans de Prince Royce y de Romeo Santos, a través de la productora CMN, podrán adquirir los boletos de preventa desde el próximo jueves 18 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m. Sin embargo, no será hasta el viernes por la mañana cuando inicie la venta de las entradas a sus shows para el público general.
