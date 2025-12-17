Carlos Rodón descarta su presencia en el Día Inaugural 2026 con los Yankees

El lanzador zurdo de los New York Yankees, Carlos Rodón, ha compartido una actualización crucial sobre su estado físico y su camino de regreso al montículo. Tras una temporada 2025 marcada por una compleja cirugía en su codo izquierdo, el abridor reconoció que los plazos de su rehabilitación no le permitirán formar parte del roster activo para el inicio de la próxima campaña.

Rodón fue transparente al hablar sobre las etapas de su recuperación, admitiendo que, aunque la evolución ha sido constante, la prudencia médica dicta que no podrá ocupar su lugar en la rotación durante el día inaugural.

Esta noticia obliga a la gerencia de los Yankees a ajustar sus planes inmediatos para el staff de pitcheo, mientras el lanzador continúa con su programa de fortalecimiento.

Respecto a su situación actual, el serpentinero fue enfático sobre la necesidad de seguir el protocolo establecido. “Mi codo se siente mucho mejor, pero el proceso de recuperación tiene sus etapas y no podemos saltarnos ninguna”, inició Rodón en declaraciones para MLB.com.

Carlos Rodón lanzador de los Yankees. Crédito: AP

“Es frustrante, pero tengo que ser realista conmigo mismo y con el equipo; no estaré disponible para el Opening Day”, declaró Rodón al abordar el estado de su brazo.

A pesar de confirmar su ausencia para el primer juego del calendario 2026, el zurdo se mostró optimista sobre su reincorporación a corto plazo.

Rodón subrayó que su enfoque está totalmente centrado en volver a la acción en cuanto reciba el alta médica, con la intención de aportar su calidad a la novena neoyorquina lo más pronto posible tras el arranque de la temporada.

“Mi objetivo ahora es incorporarme al staff de pitcheo lo antes posible una vez que comience la temporada. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para volver sano y ayudar a los Yankees a ganar”, añadió el lanzador, quien sigue siendo una pieza estratégica en las aspiraciones del Bronx a pesar de los contratiempos físicos sufridos el año pasado.

