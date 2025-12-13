Dominicano Amed Rosario se mantendrá con los Yankees para fortalecer su alineación ofensiva

Los New York Yankees firmaron un contrato de un año por $2.5 millones de dólares con el infielder dominicano, Amed Rosario, según varios medios. El contrato incluirá otros $250,000 dólares en posibles incentivos.

En total, registró seis jonrones, 23 carreras impulsadas y tuvo una línea ofensiva de .276/.309/.436 en 62 juegos la temporada pasada entre los Washington Nationals y los Yankees la temporada pasada.

Los Yankees adquirieron a Rosario en un canje con los Nationals a finales de julio. Jugó solo 16 juegos con Nueva York debido a una lesión en el hombro y bateó para .303 (10 de 33) con un jonrón. En la postemporada, conectó para .300 (3 de 10) con una carrera impulsada.

Rosario tiene experiencia jugando en todas las posiciones del campo. La temporada pasada, fue titular en tercera base, segunda base y jardín derecho con los Yankees.

Una carrera de recorrido y experiencia

Rosario, de 30 años y oriundo de Santo Domingo, debutó en Grandes Ligas en 2017 con los New York Mets y ha pasado por múltiples franquicias antes de su estancia con los Yankees, incluyendo Indians/Guardians, Dodgers, Rays, Reds y Nationals, consolidándose como un utility con experiencia y ajustes tanto en el infield como en los jardines.

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas ha sumado más de 1,000 hits, 69 jonrones y 110 bases robadas, con un promedio vitalicio alrededor de .273 y liderazgo de la Liga Americana en triples en 2022.

Con su retorno al Bronx, Rosario se proyecta como una pieza valiosa desde la banca y como complemento ofensivo derecho en un lineup que ha buscado balance entre zurdos y derechos.

En un roster cargado de talento como Aaron Judge, Trent Grisham y Jasson Domínguez, la versatilidad de Rosario le da a la gerencia y al manager Aaron Boone opciones estratégicas durante toda la temporada.

