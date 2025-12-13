Brian Cashman afirma que los Yankees “no tienen un cheque en blanco” para firmar en esta temporada

Históricamente los Yankees han sido sinónimo de gasto y grandes fichajes, pero Brian Cashman, gerente de operaciones de la franquicia neoyorquina, ha buscado establecer una realidad diferente para la actual temporada baja.

Cashman fue enfático al desmentir la idea de que pueden adquirir a cualquier jugador sin restricciones económicas o estratégicas. Insistió en que el equipo debe ser “oportunista” y responsable en sus gastos, operando dentro de un marco financiero, aunque este sea uno de los más flexibles de las Grandes Ligas.

Brian Cashman gerente de los Yankees. Crédito: AP

Las declaraciones del ejecutivo sugieren que la voracidad de los Yankees en el mercado de agentes libres no será tan agresiva como algunos fanáticos desearían. Cashman explicó que la complejidad del mercado y la alta demanda por ciertos talentos han hecho que varios tratos se compliquen.

“Entiendo que la gente piense que solo tenemos que sacar la chequera y firmar, pero no funciona así. No tenemos un cheque en blanco,” afirmó Cashman.

“Estamos compitiendo con otros equipos que también tienen recursos y ambiciones. Hemos encontrado algunas negociaciones muy difíciles de concretar, y debemos ser inteligentes en cómo invertimos“, completó el directivo.

El mensaje del gerente general parece estar dirigido a justificar una estrategia más mesurada en el mercado, enfocada en la eficiencia y en llenar las necesidades específicas del roster sin caer en gastos excesivos o innecesarios.

Sigue leyendo:

Aaron Boone admite que los Blue Jays le dieron “una paliza” a los Yankees en playoffs

Los Yankees ponen la mira en el boricua José Berrios

New York Yankees firman al zurdo Ryan Yarbrough