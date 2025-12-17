Chipotle dará comida gratis a clientes que usen suéteres navideños

Chipotle cerrará diciembre con una promoción pensada para quienes se suman al espíritu festivo. La cadena de comida rápida anunció un día especial en el que premiará a los clientes más ‘abrigados’ con comida gratis, como parte de su última promoción del mes.

La promoción se llama ‘Extra Sweater Day’ y se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre.

Ese día, Chipotle ofrecerá una promoción de compra uno y recibe otro gratis en platillos principales para los clientes que acudan a sus restaurantes usando un suéter festivo o exageradamente navideño, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

La oferta será válida de 4:00 p.m. hasta el cierre y tendrá un límite de hasta cinco platillos gratis por cuenta, siempre que el cliente sea miembro del programa de recompensas de Chipotle.

La promoción aplica para burritos, burrito bowls, quesadillas, ensaladas y tacos, pero no incluye los menús infantiles.

Esta iniciativa marca la tercera y última promoción especial de Chipotle en diciembre.

A principios del mes, la cadena lanzó otras dos ofertas similares: el 6 de diciembre, los clientes recibieron tres tacos gratis al comprar tres, y el 13 de diciembre se ofreció un 2×1 en burritos.

Mientras Chipotle apuesta por los suéteres navideños, Burger King también busca atraer clientes durante la temporada con su campaña ‘13 Days of Deals’, activa del 12 al 24 de diciembre.

A través de esta promoción, la cadena del Whopper ofrece descuentos diarios desbloqueables mediante la aplicación de BK.

Entre las ofertas destacadas, el 16 de diciembre los clientes pueden obtener una hamburguesa con queso gratis al gastar $5, mientras que el 17 de diciembre pueden comprar un Whopper o Impossible Whopper por $3.99.

El 18 de diciembre, una compra mínima de $5 incluye un Croissan’wich gratis, y el 19 de diciembre permite obtener cinco French Toast Sticks sin costo.

Las promociones continúan el 20 de diciembre con Jalapeño Cheddar Bites gratis y el 21 de diciembre con Cini Minis gratis, ambas con un gasto mínimo de $5.

Para cerrar la campaña, Burger King ofrecerá un Whopper Jr. gratis el 22 de diciembre, un Original Chicken Sandwich gratis el 23 de diciembre y dos galletas gratis en Nochebuena, nuevamente con la compra mínima requerida.

