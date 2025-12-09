Vaso Bearista + café gratis: todo lo que trae el juego viral de Starbucks para Navidad

Del 8 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, estará activo el “Starbucks for Life Merrython”, un juego de 90 segundos para los miembros de Starbucks Rewards con premios que van desde el vaso viral Bearista, café gratis y más.

En plena temporada de Navidad, Starbucks lanza un juego que no solo recompensa la lealtad, sino que impulsa la interacción social. Son varios días los que estará activo para que los fanáticos puedan ganar el gran premio de Starbucks de por vida (Starbucks for Life) y los premios secundarios por un año.

Los miembros de Starbucks Rewards tienen la posibilidad de ganar al instante: bebidas, comida y Stars de bonificación. El juego, ahora en un formato interactivo de carrera virtual de 90 segundos llamada “Merrython”, ofrece grandes premios:

Gran Premio: Starbucks for Life (café de por vida).

(café de por vida). Segundo Gran Premio: Starbucks por un Año (sorteo especial del 22 al 29 de diciembre).

(sorteo especial del 22 al 29 de diciembre). Premio Viral: El popular vaso frío Glass Starbucks Bearista Cold Cup (más de 600 disponibles cada día en promedio).

El popular vaso frío (más de 600 disponibles cada día en promedio). Premios Instantáneos: Bebidas, comida (como cake pops), Tarjetas de Regalo de Starbucks y Estrellas de bonificación.

Starbucks regalará un promedio de más de 600 Vasos Starbucks Bearista Cold Cups cada día. Crédito: Starbucks | Cortesía

Así puedes jugar al “Merrython”

Carrera Virtual: Compite en una carrera de 90 segundos conduciendo un avatar por cuatro ciudades festivas rotativas (Seattle, Milán, Tokio y Nueva York). Objetivo: Recoger la mayor cantidad posible de vasos navideños rojos para ganar puntos. Puntos Extra: Completar los cuatro “menús destacados” (como sándwiches de desayuno y cafés con leche) durante la carrera otorga puntos de bonificación. Clasificación: La puntuación define la posición en la clasificación nacional. Juego Infinito: Se puede jugar tantas veces como se desee para aumentar la puntuación total.

Conoce las oportunidades de ganar

Partida con premio gratuita: Se ofrece una Partida con Premio gratuita cada semana con la oportunidad de ganar un premio instantáneo aleatorio.

Sorteo de por vida: Jugar cada semana automáticamente inscribe al miembro en el sorteo de Starbucks de por vida.

Regla de Premios: Solo se puede ganar un premio de cada tipo durante toda la promoción.

¿Cómo empezar a jugar?

Visita Starbucksforlife.com. Inicia sesión con tu cuenta de Starbucks Rewards para comenzar a jugar.

¿Aún no eres miembro de Starbucks Rewards? ¡No te quedes fuera!

Fecha límite: Debes registrarte en Starbucks Rewards antes del 4 de enero para poder jugar y ganar.

Debes registrarte en Starbucks Rewards para poder jugar y ganar. Es muy fácil unirse: Descarga la aplicación de Starbucks y crea una cuenta. O regístrate directamente en Starbucks.com/rewards .



